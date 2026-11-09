La saison de slalom débute ce week-end à Levi en l'absence de Mikaela Shiffrin, et avec une grande question: Camille Rast saura-t-elle saisir l'occasion? La Valaisanne souffre toujours de problèmes à la hanche, mais l'Américaine la considère comme la principale prétendante au petit globe.

La reine du slalom Mikaela Shiffrin désigne Camille Rast pour lui succéder sur le trône

La reine du slalom Mikaela Shiffrin désigne Camille Rast pour lui succéder sur le trône

La bataille pour le globe est lancée

Mathias Germann

En slalom, le danger est partout. Dans les murs, sur les portions de glisse, à l'approche de chaque porte. Cette discipline est souvent considérée comme la plus exigeante sur le plan mental.

Une skieuse échappe toutefois à cette pression depuis des années: Mikaela Shiffrin. L'Américaine de 31 ans règne sur la spécialité comme personne avant elle. Son bilan en Coupe du monde donne le vertige: 128 courses, 99 podiums et 73 victoires. Elle a déjà remporté neuf fois le petit globe de cristal. Mais la quête d'un dixième trophée pourrait prendre une tournure inattendue: Mikaela Shiffrin a décidé de lever le pied en slalom pour se concentrer davantage sur le géant et le super-G.

Elle fera ainsi l'impasse sur les rendez-vous de Levi (Finlande) et de Gurgl (Autriche). La suite de son programme reste incertaine. Une chose est sûre: elle ne se considère plus comme la favorite pour le globe. «Je pense que Camille a de très bonnes chances», confie-t-elle à Blick. Elle parle évidemment de Camille Rast.

Camille Rast, la seule à avoir fait tomber Mikaela Shiffrin l'hiver dernier

La saison passée, la Valaisanne de 27 ans a été la seule skieuse à réussir à battre la reine du ski en slalom. C'était à Kranjska Gora, en Slovénie, au terme de deux manches exceptionnelles. L'Américaine n'avait pourtant pas commis d'erreur. Camille Rast avait simplement skié plus vite.

La championne américaine en fait-elle donc sa favorite pour le globe? Elle prend un court instant de réflexion avant de répondre: «Sur la base de l'hiver dernier, oui. Sans aucun doute.»

Mikaela Shiffrin souhaite à la Valaisanne de connaître le même succès cette saison. «Elle a dû composer avec une blessure persistante, pénible et douloureuse, et elle a malgré tout skié de manière exceptionnelle.»

Car les séquelles de sa chute ne sont pas encore derrière elle. Près de deux ans après cet accident, la Vétrozaine souffre toujours de problèmes à la hanche. Sa jambe gauche lui fait régulièrement mal, parfois aussi son genou droit. «Mais les choses vont dans la bonne direction», assure-t-elle.

Vreni Schneider attend toujours sa successeure

La Valaisanne préfère ne pas se focaliser sur le classement général de la discipline. «Si cela suffit pour décrocher le globe, tant mieux. Sinon, j'aurai tout essayé et cela me conviendra aussi.»

Un sacre aurait une saveur particulière pour le ski suisse. Camille Rast deviendrait la première Suissesse à remporter le petit globe du slalom depuis Vreni Schneider, sacrée en 1995.

Mais avant de rêver au cristal, il faudra déjà briller à Levi. Depuis 2016, seules deux skieuses ont remporté le slalom finlandais: Mikaela Shiffrin, huit fois, et Petra Vlhová, six fois. La Slovaque effectue justement son retour après près de trois années d'absence en raison de blessures. Reste à savoir si elle sera déjà en mesure de jouer la victoire.

Camille Rast, elle, n'a jamais vraiment trouvé ses marques sur la piste «Levi Black». «Cela n'a jamais été ma course», reconnaît-elle. La piste est trop plate à son goût. «Mais il y a aussi un passage raide. C'est donc du cinquante-cinquante. Ce serait vraiment génial de gagner un renne un jour.» Le trophée remis à la gagnante est en effet un renne vivant. Le meilleur résultat de Camille Rast dans la station finlandaise reste une cinquième place, obtenue en 2024.

Camille Rast: «C'est ce que j'aime»

Même sans Mikaela Shiffrin au départ, la Valaisanne s'attend à une concurrence féroce. À ses yeux, le niveau du slalom féminin a encore progressé. «Les sept premières sont vraiment très proches les unes des autres. Et d'autres poussent derrière. Tout est possible pour tout le monde.»

Outre Wendy Holdener, Katharina Truppe, Paula Moltzan et Lena Dürr, Camille Rast cite aussi plusieurs jeunes skieuses capables de bousculer la hiérarchie: Emma Aicher, Lara Colturi et Zrinka Ljutić.

Pas de quoi effrayer la Valaisanne. «À partir de maintenant, l'hiver commence vraiment, avec les courses qui s'enchaînent. C'est ce que j'aime.»