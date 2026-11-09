La sélection suisse pour le slalom de Levi est connue

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Après la sixième place de Camille Rast à Sölden, la Coupe du monde se poursuit ce week-end à Levi (Finlande), avec le premier slalom de la saison. Swiss-Ski a dévoilé la sélection féminine pour la course de samedi.
Outre Camille Rast, Wendy Holdener, septième à Levi l'an dernier, et Mélanie Meillard défendront les couleurs suisses. La sélection est complétée par Eliane Christen, Janine Mächler, Aline Höpli, Selina Egloff, Aline Danioth, Nicole Good et le jeune talent Anuk Brändli.
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