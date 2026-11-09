Camille Rast et Wendy Holdener seront sans surprise les cheffes de file des slalomeuses suisses ce samedi à Levi.

La sélection suisse pour le slalom de Levi est connue

La sélection suisse pour le slalom de Levi est connue

Les leaders sont bien là

Blick Sport

Après la sixième place de Camille Rast à Sölden, la Coupe du monde se poursuit ce week-end à Levi (Finlande), avec le premier slalom de la saison. Swiss-Ski a dévoilé la sélection féminine pour la course de samedi.

Outre Camille Rast, Wendy Holdener, septième à Levi l'an dernier, et Mélanie Meillard défendront les couleurs suisses. La sélection est complétée par Eliane Christen, Janine Mächler, Aline Höpli, Selina Egloff, Aline Danioth, Nicole Good et le jeune talent Anuk Brändli.