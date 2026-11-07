DE
FR

Que signifient COLT, EICH et GASI ?
Les fans de ski s'interrogent sur les nouveaux graphismes TV

Les retransmissions de ski ont pris un coup de jeune à l’occasion de l’ouverture de la saison à Sölden. Mais la nouvelle réalisation télévisuelle de la FIS suscite aussi des interrogations: pourquoi les noms des skieuses et des skieurs ne sont-ils désormais affichés que sous forme d’abréviations?
Publié: il y a 2 minutes
1/5
Les courses de Sölden ont été présentées dans une nouvelle réalisation TV: les graphismes semblent plus frais et plus modernes.
Photo: Screenshot SRF
20398918 AuthorPlaceholder.png
Matthias Dubach

Le géant de Sölden appartient déjà à l’histoire. Loïc Meillard et Marco Odermatt y sont montés pour la première fois sur le podium cette saison. Mais le premier week-end de Coupe du monde a également marqué un changement pour les téléspectateurs: la FIS a inauguré une nouvelle présentation télévisuelle, aussi bien sur les écrans de télévision que sur les smartphones.

Les images de cette ouverture de saison s’accompagnent de nouveaux graphismes. Les incrustations affichant les noms des concurrents, les chronos et les classements ont été entièrement repensées. L’objectif est clair: proposer une réalisation plus moderne et plus dynamique.

Une modernisation visuelle réussie

Blick a passé les nouveautés au crible. Premier constat: le pari esthétique est réussi. Les graphismes sont nettement plus modernes et donnent à la retransmission un sérieux coup de jeune. La réalisation semble désormais ancrée en 2026, plutôt qu’en 2015.

Tout n’est toutefois pas parfait. Les textes bleus apparaissent parfois directement sur l’image, sans fond coloré pour assurer leur lisibilité. Sur la neige blanche, aucun problème. Mais lorsque l’arrière-plan s’assombrit, certaines informations deviennent difficiles à déchiffrer.

La barre de progression située sur le côté droit de l’écran a, elle aussi, été retravaillée. Les temps intermédiaires s’y affichent en vert, jaune, orange et rouge, avec une visualisation des différents secteurs plus claire et plus intuitive. Sur ce point, la nouvelle formule convainc.

La FIS sacrifie des informations au détriment des fans

En revanche, il est difficile de comprendre pourquoi la FIS a choisi de réduire les informations mises à disposition des téléspectateurs au nom d’une esthétique plus épurée.

Jusqu’ici, le nom complet du leader apparaissait sur une deuxième ligne. Cette information a disparu. Autre changement qui risque de dérouter le public: dans les classements intermédiaires, les noms complets ont cédé la place à des abréviations de quatre lettres.

Lorsque Camille Rast franchit la ligne d’arrivée, elle apparaît ainsi à la cinquième place derrière «MOLT», «COLT», «AICH» et «ZENE». Pardon? Le résultat ne reste affiché que quelques instants, ce qui laisse peu de temps pour déchiffrer ce classement pour le moins inhabituel.

La Formule 1 a peut-être servi de modèle à la FIS. Mais la comparaison a ses limites: les 22 mêmes pilotes se retrouvent toute l’année sur la grille de départ, et le classeme

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus