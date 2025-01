Le sprinter américain Fred Kerley, médaillé olympique, a été arrêté à Miami après une altercation avec la police. Il aurait tenté de forcer un périmètre d'enquête et résisté aux agents, recevant un tir de taser.

Rébellion et coups contre un agent

Fred Kerley a été arrêté après une altercation avec des policiers Photo: Matthias Schrader

ATS Agence télégraphique suisse

Le sprinter américain Fred Kerley, médaillé olympique et ancien champion du monde, a été arrêté après une altercation avec des policiers jeudi à Miami. La police l'a confirmé vendredi. Kerley, médaillé de bronze sur 100 m aux Jeux olympiques de Paris cet été et médaillé d'argent à Tokyo, a reçu un tir de pistolet à impulsion électrique après avoir tenté de pénétrer de force sur les lieux d'une enquête en cours.

L'athlète de 29 ans s'était approché du lieu de l'enquête à South Beach, prétextant que sa voiture était stationnée à proximité. La police l'accuse d'avoir eu un «comportement agressif» et d'avoir refusé de reculer avant qu'une bagarre n'éclate avec plusieurs officiers. Selon une déclaration de la police, quatre agents ont tenté de maîtriser Kerley et ont déclaré l'avoir frappé à la tête, à la cage thoracique et au dos avant d'utiliser le pistolet. La déclaration précise qu'après avoir été neutralisé, il «a continué à résister aux agents».

Kerley, sacré champion du monde sur 100 m en 2022, a été inculpé de rébellion, de coups et blessures contre un agent et de trouble à l'ordre public puis incarcéré. Lors d'une comparution devant un tribunal de Floride vendredi, rapportée par une chaîne de télévision locale, l'avocat de Kerley a déploré «une réaction excessive de la part de la police».