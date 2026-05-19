Il a survécu à l'Everest sans oxygène, mais sa plus grande tragédie se joue en famille. L'alpiniste de légende Reinhold Messner accuse ses enfants de l'avoir dépouillé avant de le jeter aux oubliettes. Exit le créateur du plus grand empire muséal des Alpes.

Une star de l'alpinisme règle ses comptes avec ses enfants

Une star de l'alpinisme règle ses comptes avec ses enfants

Laszlo Schneider

C’est un véritable drame familial qui déchire le Tyrol du Sud. En 2019, pensant souder son clan, Reinhold Messner cède par anticipation son immense fortune à ses enfants. Châteaux majestueux, fermes d’alpage tentaculaires... un empire inestimable. Mais la générosité du patriarche s'est transformée en cauchemar.

Aujourd'hui, l'Italien a le cœur brisé. «Dès qu’ils ont tout eu, ils ont tout de suite essayé de m’exclure, moi et ma femme Diane», balance l'aventurier au micro de la radio autrichienne Ö3.

Interdit d'entrer dans le fleuron de son empire

L'humiliation est totale pour le héros des cimes. Messner affirme n'avoir même plus le droit de remettre les pieds au château de Juval, le joyau qui abrite son célèbre Messner Mountain Museum. La responsable de cet affront ? Sa propre fille, Magdalena, qui a pris les rênes de l'administration et l'aurait tout simplement banni des lieux.

Pourtant, Juval n'est pas qu'une simple bâtisse en pierre. C'est le cœur battant d'un projet titanesque : un réseau unique de six musées consacrés à la montagne, répartis dans tout le Tyrol du Sud, qui attirent quelque 200'000 visiteurs par an.

À Firmian, près de Bolzano, son site historique domine majestueusement toute la province. À Corones, sur un plateau hyper touristique, il a même confié les plans de son musée à la star mondiale de l'architecture, Zaha Hadid, qui a imaginé un bâtiment futuriste comme enfoui dans la roche, ouvert par de grandes fenêtres sur les sommets.

Dans ces temples dédiés à l'altitude, Messner a transformé sa vie en patrimoine. Ses propres objets d'expéditions extrêmes y côtoient les récits de pionniers et des hommages aux peuples des hauteurs. Une œuvre monumentale bâtie pierre après pierre pour défendre «l’alpinisme originel» face au tourisme de masse. Une œuvre dont il est aujourd'hui chassé. «Ce qui comptait pour eux, c'était surtout de savoir qui avait reçu le plus», lâche Messner, amer.

«Le vieux n'est plus bon à rien»

Les tensions, déjà palpables lors du partage du gâteau, n'ont fait qu'empirer. Le mariage de l'alpiniste en 2021 avec sa nouvelle compagne, la Luxembourgeoise Diane, n'a visiblement pas arrangé les affaires du clan. Le père de Layla, Magdalena, Simon et Anna Juditha – issus de différentes relations – se sent aujourd'hui totalement effacé de son propre mythe.

«On s'est débarrassé de moi», soupire l'auteur de plus de 70 livres. «Ça fait mal qu'on s'accapare l'œuvre de ma vie en se disant : «De toute façon, le vieux n'est plus capable de rien.» Alors que sans mon travail de toute une vie et mon savoir-faire, rien de tout cela n'existerait !»

La montagne la plus cruelle

Reinhold Messner a pourtant défié la mort plus d'une fois. Premier homme à vaincre l'Everest sans masque à oxygène en 1978, puis en solitaire, premier à avoir dompté les 14 sommets de plus de 8000 mètres... Celui qui a perdu son frère Günther lors d'une terrible expédition au Nanga Parbat a passé sa vie à repousser les limites de l'impossible, toujours guidé par le besoin d'être «plus rapide et plus élégant que les autres».

Mais après avoir dompté la glace, le froid et le vide, l'alpiniste légendaire affronte aujourd'hui un terrain bien plus impitoyable que l'Himalaya : l'ingratitude familiale au milieu des millions.