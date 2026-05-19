DE
FR

«On s'est débarrassé de moi»
Une star de l'alpinisme règle ses comptes avec ses enfants

Il a survécu à l'Everest sans oxygène, mais sa plus grande tragédie se joue en famille. L'alpiniste de légende Reinhold Messner accuse ses enfants de l'avoir dépouillé avant de le jeter aux oubliettes. Exit le créateur du plus grand empire muséal des Alpes.
Publié: 17:56 heures
1/2
L'alpiniste Reinhold Messner a une relation compliquée avec ses enfants.
Photo: imago/Eibner Europa
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo Schneider

C’est un véritable drame familial qui déchire le Tyrol du Sud. En 2019, pensant souder son clan, Reinhold Messner cède par anticipation son immense fortune à ses enfants. Châteaux majestueux, fermes d’alpage tentaculaires... un empire inestimable. Mais la générosité du patriarche s'est transformée en cauchemar.

Aujourd'hui, l'Italien a le cœur brisé. «Dès qu’ils ont tout eu, ils ont tout de suite essayé de m’exclure, moi et ma femme Diane», balance l'aventurier au micro de la radio autrichienne Ö3.

Interdit d'entrer dans le fleuron de son empire

L'humiliation est totale pour le héros des cimes. Messner affirme n'avoir même plus le droit de remettre les pieds au château de Juval, le joyau qui abrite son célèbre Messner Mountain Museum. La responsable de cet affront ? Sa propre fille, Magdalena, qui a pris les rênes de l'administration et l'aurait tout simplement banni des lieux.

À lire aussi sur l'alpinisme
Deux sherpas battent de nouveaux records au sommet de l'Everest
Au sommet de l'Everest
Deux sherpas battent de nouveaux records sur le toit du monde
Les «alpinistes de Tiktok» rendent la Rega complètement folle
Les secouristes s'alarment
Les «alpinistes de Tiktok» rendent la Rega complètement folle

Pourtant, Juval n'est pas qu'une simple bâtisse en pierre. C'est le cœur battant d'un projet titanesque : un réseau unique de six musées consacrés à la montagne, répartis dans tout le Tyrol du Sud, qui attirent quelque 200'000 visiteurs par an.

À Firmian, près de Bolzano, son site historique domine majestueusement toute la province. À Corones, sur un plateau hyper touristique, il a même confié les plans de son musée à la star mondiale de l'architecture, Zaha Hadid, qui a imaginé un bâtiment futuriste comme enfoui dans la roche, ouvert par de grandes fenêtres sur les sommets.

Dans ces temples dédiés à l'altitude, Messner a transformé sa vie en patrimoine. Ses propres objets d'expéditions extrêmes y côtoient les récits de pionniers et des hommages aux peuples des hauteurs. Une œuvre monumentale bâtie pierre après pierre pour défendre «l’alpinisme originel» face au tourisme de masse. Une œuvre dont il est aujourd'hui chassé. «Ce qui comptait pour eux, c'était surtout de savoir qui avait reçu le plus», lâche Messner, amer.

«Le vieux n'est plus bon à rien»

Les tensions, déjà palpables lors du partage du gâteau, n'ont fait qu'empirer. Le mariage de l'alpiniste en 2021 avec sa nouvelle compagne, la Luxembourgeoise Diane, n'a visiblement pas arrangé les affaires du clan. Le père de Layla, Magdalena, Simon et Anna Juditha – issus de différentes relations – se sent aujourd'hui totalement effacé de son propre mythe.

«On s'est débarrassé de moi», soupire l'auteur de plus de 70 livres. «Ça fait mal qu'on s'accapare l'œuvre de ma vie en se disant : «De toute façon, le vieux n'est plus capable de rien.» Alors que sans mon travail de toute une vie et mon savoir-faire, rien de tout cela n'existerait !»

La montagne la plus cruelle

Reinhold Messner a pourtant défié la mort plus d'une fois. Premier homme à vaincre l'Everest sans masque à oxygène en 1978, puis en solitaire, premier à avoir dompté les 14 sommets de plus de 8000 mètres... Celui qui a perdu son frère Günther lors d'une terrible expédition au Nanga Parbat a passé sa vie à repousser les limites de l'impossible, toujours guidé par le besoin d'être «plus rapide et plus élégant que les autres».

Mais après avoir dompté la glace, le froid et le vide, l'alpiniste légendaire affronte aujourd'hui un terrain bien plus impitoyable que l'Himalaya : l'ingratitude familiale au milieu des millions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus