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Sur le toit du monde
Deux sherpas battent de nouveaux records au sommet de l'Everest

Kami Rita Sherpa a gravi l'Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un record mondial. Lhakpa Sherpa, première femme népalaise à avoir conquis l'Everest, a atteint le sommet pour la 11e fois.
Publié: il y a 10 minutes
Kami Rita Sherpa avait atteint le sommet de l'Everest pour la première fois en 1994.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le grimpeur népalais , surnommé l'«Homme de l'Everest» a gravi le mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un nouveau record, tandis que Lhakpa Sherpa a elle battu son propre record en atteignant le sommet pour la 11e fois. «C'est une nouvelle étape historique dans l'histoire de l'alpinisme au Népal», a déclaré à l'AFP Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme.

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Kami Rita Sherpa, 56 ans, avait atteint le sommet de l'Everest, culminant à 8849 mètres, pour la première fois en 1994 alors qu'il travaillait pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi l'Everest presque chaque année en guidant des clients.

La Reine de la montagne

Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée «Reine de la montagne», a atteint le sommet de l'Everest pour la première fois en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à réussir l'ascension et la descente du plus haut sommet du monde.

«Leurs records galvanisent les autres alpinistes», a ajouté Himal Gautam. Selon lui, «battre des records grâce à une compétition saine sur l'Everest contribuera à rendre l'alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré». En 2024, Kami Rita Sherpa avait déclaré qu'il ne faisait «que son travail», sans prévoir d'établir des records.

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