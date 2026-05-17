Kami Rita Sherpa a gravi l'Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un record mondial. Lhakpa Sherpa, première femme népalaise à avoir conquis l'Everest, a atteint le sommet pour la 11e fois.

Deux sherpas battent de nouveaux records au sommet de l'Everest

Deux sherpas battent de nouveaux records au sommet de l'Everest

Sur le toit du monde

AFP Agence France-Presse

Le grimpeur népalais , surnommé l'«Homme de l'Everest» a gravi le mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un nouveau record, tandis que Lhakpa Sherpa a elle battu son propre record en atteignant le sommet pour la 11e fois. «C'est une nouvelle étape historique dans l'histoire de l'alpinisme au Népal», a déclaré à l'AFP Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme.

Kami Rita Sherpa, 56 ans, avait atteint le sommet de l'Everest, culminant à 8849 mètres, pour la première fois en 1994 alors qu'il travaillait pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi l'Everest presque chaque année en guidant des clients.

La Reine de la montagne

Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée «Reine de la montagne», a atteint le sommet de l'Everest pour la première fois en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à réussir l'ascension et la descente du plus haut sommet du monde.

«Leurs records galvanisent les autres alpinistes», a ajouté Himal Gautam. Selon lui, «battre des records grâce à une compétition saine sur l'Everest contribuera à rendre l'alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré». En 2024, Kami Rita Sherpa avait déclaré qu'il ne faisait «que son travail», sans prévoir d'établir des records.