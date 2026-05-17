Le grimpeur népalais , surnommé l'«Homme de l'Everest» a gravi le mont Everest pour la 32e fois dimanche, établissant un nouveau record, tandis que Lhakpa Sherpa a elle battu son propre record en atteignant le sommet pour la 11e fois. «C'est une nouvelle étape historique dans l'histoire de l'alpinisme au Népal», a déclaré à l'AFP Himal Gautam, porte-parole du ministère népalais du Tourisme.
Kami Rita Sherpa, 56 ans, avait atteint le sommet de l'Everest, culminant à 8849 mètres, pour la première fois en 1994 alors qu'il travaillait pour une expédition commerciale. Depuis, il a gravi l'Everest presque chaque année en guidant des clients.
La Reine de la montagne
Lhakpa Sherpa, 52 ans, surnommée «Reine de la montagne», a atteint le sommet de l'Everest pour la première fois en 2000, devenant ainsi la première femme népalaise à réussir l'ascension et la descente du plus haut sommet du monde.
«Leurs records galvanisent les autres alpinistes», a ajouté Himal Gautam. Selon lui, «battre des records grâce à une compétition saine sur l'Everest contribuera à rendre l'alpinisme plus sûr, plus digne et mieux géré». En 2024, Kami Rita Sherpa avait déclaré qu'il ne faisait «que son travail», sans prévoir d'établir des records.