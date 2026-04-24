DE
FR

Des retards sont attendus
Un immense sérac bloque l'accès au sommet de l'Everest

La saison d'ascension de l'Everest pourrait être retardée: un sérac géant bloque depuis deux semaines la cascade de glace de Khumbu. Les guides espèrent une fonte rapide pour rouvrir la voie.
Publié: 15:36 heures
Cette saison, plus de 400 personnes ont obtenu le permis d'ascension du plus haut sommet de l'Himalya.
Photo: IMAGO/Imaginechina-Tuchong
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La voie qui mène au sommet de l'Everest est bloquée par un gros bloc de glace qui pourrait retarder le début des tentatives d'ascension vers le plus haut sommet du monde, a-t-on appris vendredi auprès des grimpeurs en charge de sa préparation.

A lire aussi
Une avalanche tue sept personnes, dont des touristes italiens et américains
Drame en Himalaya
Une avalanche tue sept personnes, dont des touristes italiens et américains
Décès du dernier survivant de l'expédition qui a vaincu l'Everest en 1953
Il a marqué l'histoire
Cette légende vivante de l'Everest est décédée

Comme avant chaque saison, une équipe de ceux que l'on appelle les «experts de la cascade de glace» ("icefall doctors» en anglais) est à pied d'œuvre depuis la mi-mars pour équiper les pentes du toit du monde des cordes, pitons et échelles nécessaires aux alpinistes.

Mais leur progression est bloquée depuis deux semaines par la présence d'un sérac – un bloc de glace géant – dans la redoutée cascade de glace de Khumbu, qui ouvre la voie népalaise vers le sommet himalayen. «Nous n'avançons plus. Nous attendons qu'il fonde, ce qui devrait rouvrir la route dans quelques jours», a déclaré à l'AFP un des grimpeurs sur place, Dawa Jangbu Sherpa.

«
Nous envisageons même l'intervention d'un hélicoptère pour finir la préparation des voies en temps et en heure
Himal Gautam, porte-parole du département népalais du tourisme
»

Tout faire pour éviter les retards

«Une équipe d'experts et de guides très expérimentés sont en route pour surveiller la situation et mettre au point un plan B si nécessaire», a précisé un porte-parole du département népalais du tourisme, Himal Gautam. «Nous faisons tout pour éviter tout retard» du coup d'envoi de la saison, a ajouté Himal Gautam, «nous envisageons même l'intervention d'un hélicoptère pour finir la préparation des voies en temps et en heure».

Le gouvernement népalais a délivré cette saison plus de 900 permis d'ascension pour ses sommets himalayens, dont 410 pour le seul Everest (8849 m). «La plupart des expéditions ont déjà rejoint le camp de base ou sont en train de le faire», a fait savoir l'organisateur Iswori Poudel, de la compagnie Himalayan Guides Nepal. «Les grimpeurs sont actuellement dans les sommets environnants pour se préparer.»

En 2023, trois guides népalais avaient trouvé la mort après avoir été heurtés par un bloc de glace alors qu'ils se trouvaient dans la cascade de Khumbu. Gravi pour la première fois en 1953, l'Everest attire de plus en plus d'alpinistes, grimpeurs chevronnés ou débutants en mal de sensations fortes, au point que certains passages sont bloqués par des bouchons humains qui mettent en péril la sécurité des cordées.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus