Un immense sérac bloque l'accès au sommet de l'Everest

La saison d'ascension de l'Everest pourrait être retardée: un sérac géant bloque depuis deux semaines la cascade de glace de Khumbu. Les guides espèrent une fonte rapide pour rouvrir la voie.

AFP Agence France-Presse

La voie qui mène au sommet de l'Everest est bloquée par un gros bloc de glace qui pourrait retarder le début des tentatives d'ascension vers le plus haut sommet du monde, a-t-on appris vendredi auprès des grimpeurs en charge de sa préparation.

Comme avant chaque saison, une équipe de ceux que l'on appelle les «experts de la cascade de glace» ("icefall doctors» en anglais) est à pied d'œuvre depuis la mi-mars pour équiper les pentes du toit du monde des cordes, pitons et échelles nécessaires aux alpinistes.

Mais leur progression est bloquée depuis deux semaines par la présence d'un sérac – un bloc de glace géant – dans la redoutée cascade de glace de Khumbu, qui ouvre la voie népalaise vers le sommet himalayen. «Nous n'avançons plus. Nous attendons qu'il fonde, ce qui devrait rouvrir la route dans quelques jours», a déclaré à l'AFP un des grimpeurs sur place, Dawa Jangbu Sherpa.

« Nous envisageons même l'intervention d'un hélicoptère pour finir la préparation des voies en temps et en heure Himal Gautam, porte-parole du département népalais du tourisme »

Tout faire pour éviter les retards

«Une équipe d'experts et de guides très expérimentés sont en route pour surveiller la situation et mettre au point un plan B si nécessaire», a précisé un porte-parole du département népalais du tourisme, Himal Gautam. «Nous faisons tout pour éviter tout retard» du coup d'envoi de la saison, a ajouté Himal Gautam, «nous envisageons même l'intervention d'un hélicoptère pour finir la préparation des voies en temps et en heure».

Le gouvernement népalais a délivré cette saison plus de 900 permis d'ascension pour ses sommets himalayens, dont 410 pour le seul Everest (8849 m). «La plupart des expéditions ont déjà rejoint le camp de base ou sont en train de le faire», a fait savoir l'organisateur Iswori Poudel, de la compagnie Himalayan Guides Nepal. «Les grimpeurs sont actuellement dans les sommets environnants pour se préparer.»

En 2023, trois guides népalais avaient trouvé la mort après avoir été heurtés par un bloc de glace alors qu'ils se trouvaient dans la cascade de Khumbu. Gravi pour la première fois en 1953, l'Everest attire de plus en plus d'alpinistes, grimpeurs chevronnés ou débutants en mal de sensations fortes, au point que certains passages sont bloqués par des bouchons humains qui mettent en péril la sécurité des cordées.