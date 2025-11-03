Publié: il y a 14 minutes

Une avalanche dans la vallée de Rolwaling au Népal a coûté la vie à au moins sept personnes. Parmi les victimes figurent des alpinistes américains, canadiens, italiens et népalais. Les conditions d'intervention sont difficiles.

Une avalanche tue sept personnes, dont des touristes italiens et américains

Une avalanche tue sept personnes, dont des touristes italiens et américains

Un hélicoptère de sauvetage népalais dans le massif de l'Everest (archives). Photo: AFP

Georg Nopper

Une grave avalanche a frappé lundi les montagnes de l'Himalaya. Sept personnes ont été tuées, quatre blessées et quatre autres sont portées disparues après qu’un rouleau de neige se soit abattu sur le camp de base du Yalung Ri (5 630 mètres) dans la vallée de Rolwaling, au Népal. Parmi les victimes figurent trois citoyens américains, un Canadien, un Italien et deux ressortissants népalais, selon Gyan Kumar Mahato, chef adjoint de la police du district de Dolakha.

D’après le Kathmandu Post, l’avalanche est survenue alors que des alpinistes népalais et étrangers se trouvaient au camp de base avec des guides locaux pour préparer l’ascension du Dolma Khang (6 332 mètres).

Les opérations de sauvetage ont été temporairement suspendues à la tombée de la nuit. Elles avaient déjà été retardées par les restrictions de vol dans la région de Rolwaling, qui nécessitent une autorisation officielle spéciale pour les hélicoptères, ainsi que par les conditions météorologiques difficiles.

Développement suit