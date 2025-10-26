DE
Danger 3 sur 5 déclaré
De fortes chutes de neige sont attendues en Suisse ce lundi, en altitude. La Confédération a déclaré un niveau de danger 3 sur 5, avec jusqu'à 70 centimètres de neige fraîche qui pourraient tomber localement au-dessus de 1600 mètres.
Publié: 13:27 heures
Jusqu'à 50 centimètres de neige fraîche sont attendus au-dessus de 1200 mètres d'altitude.
Photo: keystone-sda.ch
Daniel Macher

Après la tempête Benjamin, qui a amené un temps automnal en Suisse, l'hiver frappe désormais à la porte. Les services météorologiques annoncent de fortes chutes de neige sur une partie du pays ce lundi – surtout le long du versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons. La Confédération y a déclaré un niveau de danger 3 sur 5.

Photo: Meteo Schweiz

Selon MétéoSuisse, la neige tombera dans les zones situées généralement à plus de 1000 mètres d'altitude. En Suisse romande et en Valais, entre 20 et 50 centimètres de neige fraîche devraient tomber au-dessus de 2000 mètres, selon l'exposition. 

Du côté des Grisons et du versant nord des Alpes, entre 10 et 30 centimètres de neige fraîche devraient tomber au-dessus de 1200 mètres d'altitude, et entre 30 et 40 centimètres au-delà de 1600 mètres. Jusqu'à 70 centimètres de neige fraîche sont même attendus localement.

Les chutes de neige seront accompagnées de vents forts, engendrant des conditions tempétueuses. L'épisode le plus intense est prévu entre 12 et 18 heures. Il faudra probablement s'attendre à des routes glissantes et à une visibilité réduite.

Prudence pour les automobilistes et alpinistes

Les automobilistes sont appelés à la prudence: il leur est conseillé s'informer régulièrement sur les conditions de circulation. Par ailleurs, à partir de maintenant, ils sont invités à n'emprunter les routes de montagne qu'avec des pneus d'hiver et un matériel adapté. 

Pour des questions de sécurité, les alpinistes et amateurs de sports d'hiver ont de leur côté l'obligation de consulter le bulletin d'avalanches quotidien, ainsi que des informations complémentaires du WSL Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF. Il est toujours possible de consulter les informations sur la situation à la radio ou en appelant le 163, le numéro national sur l'état des routes. 

