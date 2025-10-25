DE
Un ouragan en devenir?
La tempête tropicale Melissa fait trois morts en Haïti

La tempête tropicale Melissa a fait trois morts en Haïti et causé des dégâts importants. Le Centre national des ouragans américain prévoit qu'elle pourrait se renforcer en ouragan ce week-end, menaçant la Jamaïque et le sud-ouest d'Haïti.
Publié: 06:51 heures
Écouter
Une personne marche dans une rue inondée à Saint-Domingue, en République dominicaine, le 21 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La tempête tropicale Melissa a causé la mort de trois personnes en Haïti, ont annoncé vendredi les autorités locales, et pourrait se renforcer durant le week-end en ouragan, selon le centre national des ouragans américain (NHC).

«Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée», a indiqué la protection civile haïtienne sur son site internet, ce qui «porte à trois le nombre de victimes des intempéries ces dernières 48 heures». Un homme avait perdu la vie mercredi, suite à la chute d'un arbre.

Un ouragan en devenir?

La crue de la rivière Saint-Martin, causée par de fortes pluies, a détruit un pont dans le nord-est de l'île ainsi que des habitations dans le nord-ouest, à Port-de-Paix, selon la protection civile. Vendredi soir, Melissa se situait à 360km au sud-ouest de Port-au-Prince, en Haïti, et à 310km au sud-est de Kingston, en Jamaïque, selon le dernier bulletin du NHC, publié à 00H00 GMT.

La tempête tropicale pourrait devenir un ouragan dans les prochaines 48 heures en Jamaïque et dans le sud-ouest d'Haïti, indique le NHC. Si l'intensité de Melissa, la 13e tempête tropicale de la saison, a «peu évolué durant ces dernières heures», des «inondations et des glissements de terrain catastrophiques et mortels sont attendus à certains endroits dans le sud de l'île d'Hispaniola et de la Jamaïque pendant le week-end», est-il ajouté.

