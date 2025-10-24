DE
FR

Le pire est à venir dimanche
La tempête tropicale Melissa pourrait devenir «un ouragan majeur»

La tempête tropicale Melissa menace les Caraïbes. Le Centre national des ouragans américain prévoit qu'elle deviendra un ouragan majeur d'ici dimanche, apportant de fortes pluies et risques d'inondations en République dominicaine, Haïti et Jamaïque.
Publié: 16:50 heures
Un automobiliste roule sous une forte pluie à Saint-Domingue, en République dominicaine, le 23 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La tempête tropicale Melissa devrait devenir «un ouragan majeur» d'ici dimanche, a mis en garde vendredi le centre national des ouragans américain (NHC).

«Melissa devrait devenir un ouragan d'ici samedi et un ouragan majeur d'ici dimanche», a indiqué le NHC dans un bulletin publié à 09H00 GMT. Vendredi matin, Melissa se situait à 260 km au sud-sud-est de Kingston et à 445 km au sud-ouest de Port-au-Prince.

La tempête tropicale Melissa devrait apporter plusieurs jours de fortes pluies en République dominicaine, à Haïti et en Jamaïque et pourrait provoquer des inondations éclair «catastrophiques» et «menaçant la vie» ainsi que des glissements de terrain, a indiqué le NHC.

Melissa, la 13e tempête tropicale de la saison, était en position «quasi stationnaire» vendredi matin mais devrait se déplacer lentement vers le nord-est et le nord plus tard dans la journée et au cours de la nuit prochaine. Du fait de son faible déplacement, les conditions défavorables pourraient persister plusieurs jours dans les zones touchées.

