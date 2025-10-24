Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Jeudi, Benjamin a balayé la Suisse et a causé de nombreux dégâts. La tempête va-t-elle continuer? Un aperçu des prochains jours.

1/5 Beaucoup de pluie et de vents sont annoncés pour les prochains jours. Photo: Meteonews Screenshot

Johannes Hillig

Vents forts, intempéries et appels d'urgence: jeudi, la tempête Benjamin a secoué la Suisse. Depuis, le ciel s'est quelque peu calmé. Et le temps sera même ensoleillé dans le courant de la journée de vendredi. Une belle perspective pour le week-end? Malheureusement pas.

Vendredi

«Cette fenêtre de temps peu nuageuse ne durera toutefois pas longtemps, la nébulosité augmentera à nouveau en soirée et la nuit prochaine sera humide, avec des flocons à partir de 1400 à 1500 mètres environ», écrit Michael Eichmann de Meteo News. Jusqu'à 18 degrés seront possibles. Parallèlement, le vent persistera. «Le vent de sud-ouest à ouest restera fort, avec des rafales atteignant 50 à 60 km/h, mais ne sera plus tempétueux», ajoute l'expert.

Samedi

La journée de samedi sera déterminée par une petite dépression. «Un mélange de nombreux nuages, de quelques rares éclaircies ensoleillées et de phases humides répétées nous attend.» L'humidité sera particulièrement présente le long des Préalpes et en montagne. En plaine, en revanche, le temps restera sec pendant une longue période. «La limite des chutes de neige se situera en journée aux alentours de 1300 à 1500 mètres.»

Dimanche

Le mauvais temps se prolongera dimanche. «Le courant d'altitude s'oriente d'ouest en nord-ouest en soirée, les précipitations s'accumulent le long des Alpes, la neige tombant alors en partie dès 800 mètres.» Quoi qu’il en soit, sur le Plateau, les précipitations resteront rares. Températures maximales? Jusqu'à 15 degrés. Le vent continuera toutefois à souffler. Des pointes de rafales jusqu'à 70 km/h sont possibles.

Lundi

Le spécialiste météo parle d'un front chaud qui nous attend. Cela signifie qu'il y aura beaucoup de nuages, de pluie et de vent en début de semaine. En plaine, des pointes entre 70 et 80 km/h sont attendues, et en montagne, des rafales d’ouragan pourraient se produire. «Les températures seront assez modestes pour la saison et atteindront tout juste 8 degrés.»

Mardi

Le temps se calmera peu à peu mardi. «Après les dernières averses, surtout en Suisse alémanique, en début de journée, le temps deviendra de plus en plus ensoleillé.» Même le vent s'atténuera progressivement. Il fera à nouveau plus chaud, jusqu'à 12 degrés.