Publié: il y a 47 minutes

Les CFF annoncent plusieurs perturbations du trafic ferroviaire autour de l'arc lémanique à cause de la tempête Benjamin. Plusieurs bus de remplacement sont prévus, mais il faudra tout de même s'armer de patience.

La tempête Benjamin retarde et annule des trains des CFF

Photo: Capture d'écran / CFF

Luisa Gambaro Journaliste

La tempête Benjamin s'abat sur la Suisse et chamboule déjà nos déplacements. Les CFF annoncent de nombreuses restrictions de trafic autour de l'arc lémanique. La compagnie ferroviaire prévient déjà que retards et suppressions sont à prévoir aujourd'hui, et que cette situation pourrait durer jusqu'à demain.

Le trafic ferroviaire entre le canton de Vaud et le Valais est aussi perturbé. La ligne RE33 entre Lausanne et Brig est restreinte de Vevey à Aigle jusqu'à 12h à cause d'un obstacle sur la voie.

Dans le canton de Vaud, la ligne ferroviaire R56 entre Bière et Morges est remplacée par des bus jusqu'à demain midi, les horaires en seront probablement perturbés. De plus, les lignes 30, R30 et R34 entre Chamby et Les Avants seront aussi modifiées. Le train pour Chamby sera toujours en service, mais un bus de remplacement circulera entre Montreux et Montbovon.

Un arbre tombe sur un bus

Même les bus ne sont pas épargnés par la tempête. A l'entrée de Givrins (VD), un arbre est tombé sur un bus ce matin aux alentours de 9h40, révèle «La Côte». Ses 14 passagers et le chauffeur n'ont pas été blessés et ont pu être pris en charge par un bus de réserve.

Côté genevois, la tempête Benjamin impacte les lignes TER et RL1 du Léman Express. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Annemasse et Bellegarde-sur-Valserine ainsi qu'entre Annemasse et Evian-les-Bains au moins jusqu'à 15h.