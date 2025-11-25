Après le mauvais temps, retour de la neige à basse altitude

La grisaille et la pluie ont marqué le début de la dernière semaine de novembre. Et jusqu'à mercredi, le parapluie restera un compagnon indispensable. Bonne nouvelle cependant: en montagne, les précipitations tombent sous forme de neige, et d'ici mercredi soir, les stations pourront compter sur de belles quantités de fraîche pour préparer un temps de ski idéal.

Capture d'écran MétéoSuisse

Ce mardi, le nord reste humide et couvert, avec 3 à 5 degrés. Au sud, le foehn apportera un peu de soleil et 8 à 9 degrés. La limite des chutes de neige descend entre 700 et 800 mètres, indique le météorologue Michael Eichmann de MeteoNews à Blick.

Un temps parfait pour les pistes en approche

Mercredi, la pluie se fera plus discrète: seules quelques averses persisteront sur le Plateau, où les températures baisseront entre 2 et 4 degrés. Quelques flocons pourront donc s'y mêler, précise Michael Eichmann. La limite pluie-neige se situera entre 500 et 700 m. Au sud, il fera nettement plus doux, avec 11 à 12 degrés.

D'ici mercredi soir, il tombera plus d'un mètre de neige fraîche sur les Alpes du Nord. Conséquence: «Jeudi et vendredi, nous aurons un temps de ski superbe», annonce Michael Eichmann. Une zone de haute pression apportera par ailleurs beaucoup de soleil, sublimant la neige scintillante. Mais prudence: «Le danger d'avalanches sera élevé», avertit-il.

Sur le Plateau, un froid hivernal va s'installer: jeudi et vendredi, les maximales ne dépasseront pas 2 degrés. «Il pourrait même y avoir un jour de gel», note Michael Eichmann. Tandis que le Plateau restera en partie sous les stratus, la douceur reviendra en altitude: vendredi, l'isotherme zéro degré remontera juste au-dessus de 2000 mètres.