Le froid s'est installé sur la Suisse depuis lundi. Une perturbation va apporter son lot de neige dès mercredi soir. Certaines régions romandes seront plus touchées que d'autres. Point sur la situation.

Une offensive hivernale avec pas mal de neige en plaine

Neige fraîche attendue d'ici à vendredi matin. Photo: SLF

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Après un début de mois de novembre exceptionnellement doux pour la saison, l’hiver fait un retour remarqué cette semaine. Avec de la neige attendue jusqu’en plaine de mercredi soir au week-end prochain.

Lundi, un front froid a abordé la Suisse et entraîné une baisse significative des températures, avec l’apparition de neige à basse altitude, surtout en Suisse alémanique. Après un bref intermède anticyclonique mardi et mercredi, une nouvelle perturbation est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Au début, la limite de la neige se situera vers 600m, avant de s'abaisser jusqu’en plaine, indique MétéoSuisse.

Mais l’or blanc va-t-il tenir sur les routes? «Il est probable que oui dans les régions situées au-dessus de 400 à 500 m», répond l’agence. Plus bas, rien n'est sûr. Car la neige mouillée risque de fondre bien vite en atteignant le sol. Quoi qu'il en soit, de nombreuses régions du Plateau devraient se réveiller jeudi matin sous un fin manteau blanc, pouvant atteindre 5 centimètres.

Possible «Lake Snow Effect»

Jeudi, les averses de neige s’annoncent fréquentes, surtout le long des Préalpes, poursuit MétéoSuisse. La présence de vents froids et humides de secteur ouest à nord-ouest risque de compliquer la donne sur une partie de la Suisse romande. Ils pourraient en effet favoriser un effet de lac sur l’est lémanique. Le Lavaux, la Riviera et le Chablais se retrouveront alors en première ligne.

L’orientation du vent combinée à des eaux de surface encore tièdes devraient faire augmenter l’activité convective et ainsi permettre aux averses de se régénérer continuellement contre les Préalpes. «Nous aurions ainsi un effet de lac maximisé par le soulèvement du relief bordant le haut-lac Léman», explique l’agence. Plusieurs dizaines de centimètres de neige pourraient ainsi s'accumuler par endroits. Une configuration qui est loin d’être exceptionnelle dans la région.

Et pour la suite?

La baisse des températures devrait se poursuivre vendredi et samedi, avec encore quelques flocons le long des Préalpes. Et la sensation de froid devrait être accentuée par la présence de la bise.

La suite reste très incertaine. Mais une nouvelle perturbation pourrait encore amener de la neige jusqu’à basse altitude dimanche en fin de journée. Le début de la semaine prochaine devrait rester pluvieux. Il est néanmoins trop tôt pour savoir si cette offensive hivernale décidera de jouer les prolongations.