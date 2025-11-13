Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Publié: il y a 39 minutes

Avec 23,5 °C relevés jeudi à Delémont, un nouveau record de chaleur pour un mois de novembre a été enregistré, dépassant largement les 22,8 °C de 2023. Partout en Suisse, les températures ont frôlé les 20 °C. Un refroidissement est attendu en début de semaine prochaine.

Le mercure a pris l'ascenseur ce jeudi, un record pulvérisé dans le Jura

Le mercure a pris l'ascenseur ce jeudi, un record pulvérisé dans le Jura

Ce jeudi, le mercure a battu un record à Delémont avec 23,5 degrés (archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Avec 23,5 degrés, un nouveau record de température pour un mois de novembre a été atteint jeudi à Delémont (JU). Le dernier remontait à 2023, pour 22,8 degrés dans la même localité, selon Meteonews.

En début d'après-midi, les températures étaient proches de la barre des 20 degrés en de nombreux endroits, par exemple à La Brévine (NE) avec 18,3 degrés ou à Genève avec 18,5 degrés.

Le nouveau record de Delémont est nettement plus élevé que celui de 2023, a écrit Meteonews sur sa plateforme X. Les données de mesure y sont collectées depuis 1959. D'autres candidats possibles au record sont les vallées à foehn. A Vaduz, dans la Principauté du Liechtenstein, le record actuel est par exemple de 23,7 degrés en novembre.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Vers un temps plus maussade

Les services météorologiques prévoient également des températures douces pour demain, vendredi. Celles-ci sont «exceptionnellement élevées» pour la saison, écrit Meteonews sur son site Internet. L'isotherme zéro degré se situait jeudi entre 3300 et 3500 mètres.

Jusqu'au début de la semaine prochaine, le temps sera ensuite plus maussade et plus froid. Lundi, un front froid traversera finalement le nord de la Suisse. La limite des chutes de neige devrait descendre en dessous de 1500 mètres, selon les mêmes sources.