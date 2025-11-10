Un redoux exceptionnel est attendu dans plusieurs régions de Suisse cette semaine. L'«été de la Saint-Martin» devrait apporter des températures quasi printanières dans les Alpes et le Jura, où les records de chaleur pour un mois de novembre pourraient bien être battus.

Certains Suisses vont pouvoir ranger leur doudoune dans les jours à venir! Des températures particulièrement douces sont attendues cette semaine en altitude, un phénomène désigné dans plusieurs dictons romands sous l'appellation d'«été de la Saint-Martin». Blick, avec l'aide de MétéoSuisse, fait le point sur ce regain de chaleur qui pourrait bien battre des records.

Pourquoi les températures grimpent-elles maintenant?

Un courant du sud-ouest, alimenté par une vaste dépression centrée sur le proche Atlantique, gagne actuellement du terrain en Europe occidentale. A compter de mardi 11 novembre, il devrait remplacer le courant du nord qui soufflait jusque-là en altitude, apportant avec lui un air de plus en plus doux, notamment dans les Alpes.

Quelles seront les régions les plus touchées?

Cette douceur devrait se manifester surtout en montagne et dans les vallées soumises au foehn. Outre les Alpes, le Jura devrait aussi se réchauffer. Des températures supérieures à 10 °C sont attendues dès mercredi à 1500 mètres d'altitude. Elles pourraient même atteindre les 15 °C durant la journée de vendredi. Une situation exceptionnelle, les normes pour un mois de novembre étant généralement inférieures de 10 à 12 °C.

Sur le Plateau, en revanche, la grisaille et la fraîcheur resteront de mise et les températures demeureront fraiches. Vous l'aurez compris: si vous souhaitez profiter de ce regain de chaleur, il faudra fuir les grandes villes du pays!

Vers un record pour le mois de novembre?

Du côté de la Suisse centrale et orientale, des records pourraient être pulvérisés dans certaines vallées avec des températures supérieures à 20 °C. Des pics similaires pourraient accompagner cet «été de la Saint-Martin» dans les vallons du Jura, où le mercure devrait osciller entre 15 et 20. Les regards se tourneront notamment vers la station de La Chaux-de-fonds (NE) qui pourrait bien enregistrer un nouveau record de chaleur pour le mois, l'actuel remontant au 11 novembre 2015, avec 20,5 °C, selon l'agence.

Les mesures enregistrées à environ 1500 mètres au-dessus de Payerne, dans le canton de Vaud, seront également scrutées. Avec une question sous-jacente: le record mesuré le 29 novembre 1979 avec 17,16 °C sera-t-il battu? Verdict dans les jours à venir!

1 29 novembre 1979 17,16 °C 2 06 novembre 1992 15,5 °C 3 24 novembre 2014 15,32 °C 4 08 novembre 2015 15,14 °C 5 11 novembre 1984 14,97 °C 6 10 novembre 1984 14,84 °C 7 09 novembre 2015 14,69 °C 8 07 novembre 1955 14,5 °C 9 01 novembre 2015 14,41 °C 1 30 novembre 1979 14,33 °C

Pourquoi parle-t-on «d’été de la Saint-Martin»?

Exit l'été indien, bonjour «l'été de la Saint-Martin». En effet, de nombreux dictons romands associent ce redoux du mois de novembre à la célèbre fête traditionnelle jurassienne qui prend place à la même période. L'expression «été de la Saint-Martin» désigne ainsi les derniers beaux jours de l'année avant l'arrivée de l'hiver.