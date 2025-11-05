MétéoSuisse aura un nouveau directeur dès février 2026

Stefan Uhlenbrook prendra la direction de MétéoSuisse le 1er février 2026, succédant à Christof Appenzeller. Nommé par le Conseil fédéral, ce spécialiste allemand apporte une expertise en météorologie et climatologie, ainsi qu'un vaste réseau international.

L'expert allemand Stefan Uhlenbrook a été nommé à la tête de MétéoSuisse. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Stefan Uhlenbrook dirigera l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à partir du 1er février 2026. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi à ce poste pour succéder à Christof Appenzeller, qui prend une retraite anticipée.

Stefan Uhlenbrook dispose de connaissances approfondies de la météorologie et de la climatologie ainsi que d'une longue expérience de la conduite et de la gestion du changement, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Il bénéficie en outre d'un vaste réseau au sein du monde académique et des organisations internationales, qui sera très utile au positionnement de MétéoSuisse.

27 ans chez MétéoSuisse pour Christof Appenzeller

Âgé de 56 ans et de nationalité allemande, Stefan Uhlenbrook détient un doctorat en sciences naturelles de l'Université de Fribourg, en Allemagne. Depuis 2022, il dirige la Division de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère auprès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Cette division est notamment spécialisée dans les prévisions hydrologiques, l'évaluation et la gestion des ressources en eau, la cryosphère ainsi que les systèmes d'alerte précoce.

De 2019 à 2022, Stefan Uhlenbrook a été à la tête du programme stratégique pour les denrées alimentaires et les écosystèmes à l'Institut international de la gestion de l'eau, à Colombo au Sri Lanka. Auparavant, il a occupé pendant huit ans différentes fonctions dirigeantes auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'Eduction, la Science et la Culture (UNESCO).

Directeur sortant, Christof Appenzeller aura passé 27 ans chez MétéoSuisse, dont trois ans à sa tête.