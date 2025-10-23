Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

Puissantes rafales et orages: la puissante tempête Benjamin va secouer la Suisse ce jeudi, avertit MeteoSuisse. Elle s'accompagnera d'un front froid qui fera dégringoler les températures. Son pic d’intensité est prévu entre 9h et 15h.

La tempête Benjamin approche: ces régions sont en état d'alerte

1/2 Voici à quoi ressemble la carte des vents jeudi après-midi: plus la couleur est rosée, plus le vent est fort. Photo: Météo Suisse

Rafales puissantes, températures glaciales et forte pluie: le calme anticyclonique touche à sa fin, place à la grisaille et aux coups de vent. La tempête «Benjamin» va s'abattre sur la Suisse ce jeudi 23 octobre, alerte MeteoSuisse. Les images radar ne laissent guère de doute: le temps sera humide et perturbé. Une dépression bien structurée se creusera sur l'Angleterre et la Manche avant de se déplacer vers le nord de l’Allemagne. La Suisse se retrouvera en marge du champ de vent principal.

«Les rafales pourraient aller de 90 à 110 km/h en Plaine et jusqu'à 130 km/h en montagne, surtout sur le nord des Alpes en Suisse», explique Josué Gehring, météorologue chez MeteoSuisse. La tempête devrait atteindre son paroxysme entre 9h et 15h.

Pendant que le vent balayera la Suisse, de fortes pluies s'abattront sur certaines régions en particulier. «Les précipitations seront régionalement abondantes dans le Jura vaudois, dans le bas-Valais et le Chablais», précise Josué Gehring. L'institut national a d’ailleurs placé plusieurs cantons en alerte orange (niveau 3, danger marqué) pour vents tempétueux à partir de jeudi matin. Sont concernés:

Jura neuchâtelois

Franches-Montagnes

Vallée de Joux et région de Sainte-Croix

La Dôle et le mont Tendre

La majeure partie de la Suisse romande

Massif de l'Alpstein

Canton de Zurich

Une large partie de la Suisse orientale et du nord-ouest

Cantons de Berne, d'Argovie et de Soleure

Certaines zones du Valais et de Suisse centrale

Les rafales pourraient casser des branches ou déraciner des arbres. Les autorités recommandent d’éviter les zones exposées et de renoncer aux activités en plein air pendant le passage du front.

Un froid glacial

Pour ne rien arranger, le passage d'un front froid fera chuter la température de 10°C en 24 heures et cette «atmosphère perturbée et fraîche» durera tout le weekend. «La limite de neige va descendre d'abord vers les 1500 mètres d'ici vendredi, même un peu plus bas pour le weekend et le début de la semaine prochaine.» Les rafales diminueront, mais le vent soufflera toujours, accompagné de précipitations.

Une grosse tempête approche, amenant avec elle de puissantes rafales et des orages Photo: MeteoSuisse

La tempête «Benjamin» est due à une dépression atlantique, amenant avec elle de fortes précipitations et de puissantes rafales sur le nord de l'Europe centrale. Un véritable cas d'école, d'après MeteoSuisse, car cette dépression se forme de manière «très rapide et très intense, typique de la saison automnale et de ces dépressions atlantiques», détaille Josué Gehring. Chez nos voisins, Météo France s'attend à de gros cumuls de pluie dans les Alpes du Nord de la France.