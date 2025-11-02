Une terrible avalanche a coûté la vie à cinq alpinistes allemands dans la région italienne du Tyrol du Sud. Plusieurs agences de presse, citant les secouristes italiens, avaient fait état dans un premier temps du décès de trois alpinistes allemands.
Les recherches se sont toutefois poursuivies samedi soir et dimanche, avec l’aide d’hélicoptères et de drones, comme le rapporte l'agence de presse allemande DPA, aboutissant à la découverte deux nouveaux corps.
Deux nouvelles victimes
L’avalanche s’est déclenchée alors que le groupe se déplaçait à proximité du sommet de la Vertainspitze, qui culmine à 3345 mètres d’altitude. D’après l’agence italienne Ansa, deux hommes et une femme âgés de 30 à 50 ans comptent parmi les victimes.
Dimanche, les secouristes ont confirmé la découverte des deux dernières victimes, un père et sa fille. Samedi soir, un porte-parole des secours en montagne de Solda avait déclaré que les deux personnes encore portées disparues n’avaient, avec certitude, pas survécu.