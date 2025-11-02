Publié: il y a 15 minutes

Cinq alpinistes allemands, dont un père et sa fille, ont perdu la vie dans une avalanche survenue dans le Tyrol du Sud, en Italie. Le groupe se déplaçait dans le massif de l’Ortles lorsqu’il a soudainement été emporté.

Tragédie en Italie: une avalanche fait cinq morts, dont un père et sa fille

Tous les corps ont été retrouvés

1/2 L'avalanche s'est déclenchées dans le massif de l'Ortles, dans le Tyrol du Sud. Photo: Shutterstock

Marian Nadler et Alexander Terwey

Une terrible avalanche a coûté la vie à cinq alpinistes allemands dans la région italienne du Tyrol du Sud. Plusieurs agences de presse, citant les secouristes italiens, avaient fait état dans un premier temps du décès de trois alpinistes allemands.

Les recherches se sont toutefois poursuivies samedi soir et dimanche, avec l’aide d’hélicoptères et de drones, comme le rapporte l'agence de presse allemande DPA, aboutissant à la découverte deux nouveaux corps.

Deux nouvelles victimes

L’avalanche s’est déclenchée alors que le groupe se déplaçait à proximité du sommet de la Vertainspitze, qui culmine à 3345 mètres d’altitude. D’après l’agence italienne Ansa, deux hommes et une femme âgés de 30 à 50 ans comptent parmi les victimes.

Dimanche, les secouristes ont confirmé la découverte des deux dernières victimes, un père et sa fille. Samedi soir, un porte-parole des secours en montagne de Solda avait déclaré que les deux personnes encore portées disparues n’avaient, avec certitude, pas survécu.