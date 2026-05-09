Au Mans, Jorge Martin (Aprilia) triomphe dans la course sprint du Grand Prix de France après un départ fulgurant. En revanche, Marc Marquez (Ducati) chute violemment et pourrait être absent dimanche.

AFP Agence France-Presse

L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ, alors que son compatriote Marc Marquez (Ducati) a chuté lourdement.

Le champion du monde 2024, parti au huitième rang, a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. «J'adore ce circuit même si j'étais en difficulté lors des qualifications. Mais j'ai mis toute ma détermination au départ, je ne m'attendais pas à prendre la tête mais une fois en tête j'ai poussé à fond comme j'ai l'habitude de faire et ça a marché donc je suis très content», a savouré le Madrilène.

Martin, qui détient le record de victoires en sprint avec 18 succès, a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole position, et Marco Bezzecchi (Aprilia). L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a pris la quatrième place, devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'est montré très solide. Sixième sur la grille, il a réussi un bon départ en s'emparant de la quatrième place, et après s'être fait dépasser rapidement par Acosta, il a bien résisté à l'Espagnol Joan Mir (Honda) qui dispose pourtant d'une meilleure moto.

Violente chute et opération pour Marquez

Le champion du monde en titre Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: alors qu'il était en septième position, le Catalan de 33 ans, septuple champion du monde dans la catégorie-reine, est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol. Il s'était relevé difficilement et était retourné à son garage en boitant, ce qui avait fait naître de vives inquiétudes, qui ont été confirmées par Ducati.

Un peu plus tard dans la journée, son équipe a annoncé qu'il se fera opérer du pied droit. L'Espagnol a été victime d'une fracture. «A la suite de sa chute et après un examen médical ainsi qu'une radiographie, Marc a été déclaré inapte (pour le Grand Prix prévu dimanche, ndlr) en raison d'une fracture du cinquième métatarse du pied droit», a expliqué l'écurie officielle italienne dans un communiqué.

«Il s'envolera ce soir pour Madrid afin d'y subir une opération dans les prochains jours. Il ne participera pas au Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine», conclut-elle.

Cette nouvelle fracture est un gros coup dur pour Marquez, qui peinait cette année à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure à l'épaule droite, contractée début octobre en Indonésie, et qui l'avait privé des quatre dernières manches de la saison dernière. Cinquième du championnat à déjà 51 longueurs du leader italien Marco Bezzecchi (Aprilia) avant le Grand Prix de France prévu dimanche au circuit Bugatti du Mans, l'Espagnol aura du mal à conserver son titre mondial.