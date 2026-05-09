Au Mans, Jorge Martin (Aprilia) triomphe dans la course sprint du Grand Prix de France après un départ fulgurant. En revanche, Marc Marquez (Ducati) chute violemment et pourrait être absent dimanche.

AFP Agence France-Presse

L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ, alors que son compatriote Marc Marquez (Ducati) a chuté lourdement.

Le champion du monde 2024, parti au huitième rang, a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. «J'adore ce circuit même si j'étais en difficulté lors des qualifications. Mais j'ai mis toute ma détermination au départ, je ne m'attendais pas à prendre la tête mais une fois en tête j'ai poussé à fond comme j'ai l'habitude de faire et ça a marché donc je suis très content», a savouré le Madrilène.

Martin, qui détient le record de victoires en sprint avec 18 succès, a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole position, et Marco Bezzecchi (Aprilia). L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a pris la quatrième place, devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui s'est montré très solide. Sixième sur la grille, il a réussi un bon départ en s'emparant de la quatrième place, et après s'être fait dépasser rapidement par Acosta, il a bien résisté à l'Espagnol Joan Mir (Honda) qui dispose pourtant d'une meilleure moto.

Violente chute pour Marquez

Le champion du monde en titre Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol.

Le Catalan s'est relevé difficilement et est retourné à son garage en boitant beaucoup, ce qui n'augure rien de bon. Il y a peu de chance qu'il soit au départ du Grand Prix dimanche.