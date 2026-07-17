Tout juste vainqueur de sa première étape sur le Tour de France, Mauro Schmid pourrait également signer un contrat de plusieurs millions avec l'équipe Pinarello Q36.5. Une récompense pour le travail acharné fourni par le champion suisse de cyclisme.

Mathias Germann

Où est Mauro Schmid? Pendant deux ans, la réponse était simple. La croix blanche sur le maillot rouge rendait le champion suisse facilement reconnaissable dans le peloton. Mais cela fait deux semaines que ce n’est plus le cas. «C’est dommage que je n’aie plus ce maillot. Mais cela présente aussi des avantages, car je passe davantage inaperçu», explique Mauro Schmid. Sur le Tour de France, il porte désormais la tenue violette de Jayco Alula, avec laquelle il s'est illustré lors de la 13e étape, qu'il a remporté vendredi à Belfort.

Le Zurichois ne passe donc pas inaperçu dans le peloton, bien au contraire. Avant cette victoire sur le Tour de France 2026, la plus prestigieuse de sa carrière, il comptait déjà sept succès au cours des deux dernières années. Ce qui en fait le cycliste professionnel suisse le plus titré. «J’ai connu un début d’année de rêve et j’ai franchi un cap. Cela m’a donné beaucoup de confiance en moi. Au classement mondial de l’UCI, Schmid est passé de la 61e à la 16e place. «Je veux profiter de cet élan.»

Un changement de formation est-il à prévoir?

Au Tour, l’exploit s'est donc matérialisé lors de la treizième étape. Et son avenir s’annonce encore un peu plus radieux. Le contrat de Mauro Schmid chez Jayco Alula expire à la fin de l’année. Il se sent bien au sein de l’équipe australienne, où il bénéficie d’une grande liberté. Mais l’équipe n’est pas très solide financièrement. C’est justement cela qui pourrait jouer en sa faveur.

Daniel Benson, expert dans ce sport, rapporte que l’équipe suisse Pinarello Q36.5 aurait proposé à Mauro Schmid un contrat de trois ans d’un montant total de six millions d’euros. Soit deux millions par saison. «Je ne peux pas m’exprimer à ce sujet», déclare logiquement le Zurichois.

2000 points? Deux millions d’euros!

De toute façon, personne n’est autorisé à confirmer quoi que ce soit officiellement. Les transferts ne sont autorisés qu’à partir du 1er août. Et qu’a pensé Mauro Schmid lorsqu’il a pris connaissance de cette offre mirobolante? «J’ai tout de même été un peu surpris.»

Dans le milieu, cette somme ne suscite toutefois guère d’étonnement. Les salaires dans le cyclisme professionnel ont explosé ces dernières années. «2000 points UCI valent aujourd’hui environ deux millions d’euros», explique un initié au Blick. Mauro Schmid totalise actuellement 2529 points, sans compter sa victoire sur la Grande Boucle. Ses résultats justifieraient ce salaire.

Un autre exemple illustre bien les sommes qui circulent désormais dans le cyclisme: Pinarello Q36.5 s’apprêterait à attirer le talent français Paul Seixas avec un salaire annuel de 13 millions d’euros. C’est le propriétaire de l’équipe, Ivan Glasenberg, ancien PDG de Glencore et multimilliardaire, qui rend cela possible.

Mauro Schmid, ancien mécanicien automobile

Pour Mauro Schmid, ce contrat de plusieurs millions ne serait pas un coup de chance, mais la récompense de nombreuses années de travail acharné. Alors que d’autres talents ont tout misé très tôt sur le cyclisme, Mauro Schmid a suivi un apprentissage de mécanicien automobile dans le garage de ses parents à Bachenbülach (ZH). «Je travaillais huit heures par jour, puis je m’entraînais. Le vendredi soir, nous partions souvent en Belgique pour les courses du dimanche. Et le lundi matin, j’étais de retour à l’atelier à 7h.»

Des vacances? Il n’en avait pratiquement pas. Mauro Schmid consacrait chaque jour de congé à sa carrière. «J’aimais bien faire ça. J’ai dû passer par là, mais c’était mon choix. Et qui sait si ça aurait été une bonne chose si j’avais eu plus de temps libre.» Aujourd’hui, ce parcours porte ses fruits. Avec des victoires. Avec une renommée. Et peut-être bientôt aussi avec un contrat de plusieurs millions.