Mauro Schmid a remporté la première étape de sa carrière sur le Tour de France. Parti dans les derniers kilomètres avec le Colombien Harold Tejada, le Zurichois s'est imposé au sprint lors de la 13 étape.

Mauro Schmid s'offre une victoire de prestige sur le Tour!

Mauro Schmid s'offre une victoire de prestige sur le Tour!

Une première pour le Zurichois

Blick Sport

Elle est là, la première victoire suisse sur le Tour de France depuis 2020! Mauro Schmid s'est imposé lors de la 13e étape entre Dole et Belfort. Parti dans la bonne échappée, le Zurichois a ensuite fait le trou dans les 15 derniers kilomètres avec le Colombien Harold Tejada. Au sprint, il a remporté la victoire la plus prestigieuse de sa carrière.

Très solide dans la montée du Ballon d'Alsace, Mauro Schmid a attendu la fin de la descente et le replat pour s'éloigner. Derrière lui, des coureurs comme Kévin Vauquelin ou Tom Pidcock ne sont pas parvenus à les rattraper, malgré un dernier effort dans les quatre derniers kilomètres.

Mauro Schmid signe de loin son plus beau succès. Deuxième l'année dernière à Toulouse, il a cette fois pris sa revanche. Il s'agit du deuxième succès sur un Grand Tour pour le coureur de la formation Jayco Alula, après celui sur le Giro en en 2021.

Au classement général, c'est Tom Pidcock qui fait une belle opération en remontant à la quatrième place après son échappée du jour. Le prodige français Paul Seixas sort donc du top 5, pendant que Tadej Pogacar garde son maillot jaune.