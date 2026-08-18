Le jeune cycliste britannique Finlay Tarling, 19 ans, est décédé sur le Tour du Portugal après une collision avec une voiture. La justice portugaise enquête pour comprendre comment le véhicule a pu accéder au parcours.

La justice portugaise ouvre une enquête après la mort de Finlay Tarling

La justice portugaise ouvre une enquête après la mort de Finlay Tarling

ATS Agence télégraphique suisse

La justice portugaise a ouvert une enquête après le décès tragique de Finlay Tarling, jeune cycliste britannique prometteur, sur le Tour du Portugal. Une autopsie a également été ordonnée.

Selon les médias, le Gallois de 19 ans avait été distancé par le peloton lors de la huitième étape, entre Melgaco et Fafe. Dans une descente rapide, il serait entré en collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse, qui n'appartenait pas à l'organisation de la course. L'enquête ouverte vise notamment à déterminer comment ce véhicule a pu s'engager sur le parcours avant le passage de la voiture de queue.

Tests négatifs du conducteur

Le conducteur du véhicule, venant d'une route secondaire, aurait d'abord attendu sur la route principale pour laisser passer le peloton, a déclaré un porte-parole de la police sur la chaîne de télévision publique portugaise RTP.

Ne voyant plus arriver de coureurs cyclistes professionnels, il aurait alors demandé aux spectateurs présents si le parcours était déjà dégagé. Comme ceux-ci avaient apparemment supposé à tort qu'aucun autre coureur ne suivrait, l'homme se serait engagé sur le parcours, où il est entré en collision avec Tarling peu après. Le contrôle d'alcoolémie et de dépistage de drogues effectué sur le cycliste s'est révélé négatif.