ATS Agence télégraphique suisse
L'équipe NSN Development a annoncé samedi son retrait du Tour du Portugal. Elle a pris cette décision au lendemain de la mort tragique de son jeune coureur britannique Finlay Tarling, 19 ans, dans un accident.
La formation ne disputera pas les deux dernières étapes de la course, assurant se concentrer sur le Tour de République tchèque et la Artic Race en Norvège avec «le soutien total» des parents de Tarling.
Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues officiellement. Mais selon la télévision publique RTP, le jeune Gallois a été percuté par une voiture circulant en sens inverse un peu en retrait du peloton. Il a été rapidement pris en charge par les secours mais a finalement succombé à ses blessures.
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