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Cyclisme en deuil
L'équipe NSN se retire du Tour du Portugal après la mort de Finlay Tarling

L'équipe NSN Development quitte le Tour du Portugal après le décès tragique de son coureur Finlay Tarling. Le Britannique de 19 ans avait été percuté par une voiture vendredi.
Publié: 13:50 heures
L'équipe NSN, ici représentée par Hugo Hofstetter, a annoncé son retrait de la course.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe NSN Development a annoncé samedi son retrait du Tour du Portugal. Elle a pris cette décision au lendemain de la mort tragique de son jeune coureur britannique Finlay Tarling, 19 ans, dans un accident.

La formation ne disputera pas les deux dernières étapes de la course, assurant se concentrer sur le Tour de République tchèque et la Artic Race en Norvège avec «le soutien total» des parents de Tarling.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues officiellement. Mais selon la télévision publique RTP, le jeune Gallois a été percuté par une voiture circulant en sens inverse un peu en retrait du peloton. Il a été rapidement pris en charge par les secours mais a finalement succombé à ses blessures.

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