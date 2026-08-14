Le jeune cycliste britannique Finlay Tarling, 19 ans, a été tué vendredi dans un accident survenu pendant la huitième étape du Tour du Portugal, a annoncé l'organisation de la course. Une voiture circulant en sens inverse l'aurait percuté.

ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune cycliste britannique Finlay Tarling, 19 ans, a été tué vendredi dans un accident survenu pendant la huitième étape du Tour du Portugal, a annoncé l'organisation de la course. Une voiture circulant en sens inverse l'aurait percuté.

«Les organisateurs du 87e Tour du Portugal ont le profond regret d'annoncer le décès du coureur britannique Finlay Tarling, de la NSN Development Team, à la suite d'un grave accident survenu lors de la 8e étape de la course», écrit-elle dans un communiqué publié sur X.

Les circonstances précises de l'accident n'ont pas été officiellement détaillées, mais selon la télévision publique RTP, le jeune coureur, qui se trouvait un peu en retrait du peloton, a été percuté par une voiture qui circulait en sens inverse.

Le frère cadet de Joshua Tarling, de l'équipe Netcompany-Ineos, a été rapidement pris en charge par les secours mais a finalement succombé à ses blessures, ajoute RTP.

Face à ce drame, la course a été suspendue à environ 20 kilomètres de l'arrivée de l'étape qui allait de Melgaço à Fafe (nord du Portugal) et les cérémonies protocolaires annulées, «en signe de respect et de deuil», précisent les organisateurs.

«Un fils, un frère et un ami pour tant de personnes»

Le président portugais, Antonio José Seguro, le Premier ministre Luis Montenegro et l'équipe NSN Development ont aussitôt réagi pour adresser leurs condoléances à la famille et à l'ensemble de la communauté cycliste.

«Fin était un membre très apprécié de notre équipe, mais surtout, il était un fils, un frère et un ami pour tant de personnes. Il nous manquera énormément», écrit la formation dans un message publié sur les réseaux sociaux.

NSN Development Team est la deuxième équipe de NSN, une société de divertissement espagnole cofondée par l'ancienne star du football Andrés Iniesta en 2018, qui a succédé à Israel Premier Tech dans le peloton.