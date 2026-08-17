Les parents de Finlay Tarling, mort à 19 ans après une collision sur le Tour du Portugal, ont rendu hommage à leur fils. «Nos cœurs brisés ne guériront jamais complètement», écrivent-ils.

Manuela Bigler

La mort tragique de Finlay Tarling à 19 ans, victime d’un accident lors de la huitième étape du Tour du Portugal, a bouleversé le monde du cyclisme vendredi. Les parents de ce jeune coureur gallois, considéré comme un grand talent, ont désormais fait leurs adieux à leur fils dans un message bouleversant.

«Ces deux derniers jours ont été les plus difficiles de notre vie et il nous a fallu un peu de temps avant de pouvoir publier ce message», écrivent Michael et Dawn Tarling, les parents de Finlay Tarling, dans une publication commune sur Instagram, accompagnée d’une photo de leur fils.

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Une tragédie difficile à surmonter, mais les nombreux messages de soutien reçus de la communauté cycliste les ont toutefois aidés à traverser cette période douloureuse. «Entendre à quel point Fin était aimé et apprécié nous a été d’un immense réconfort», écrivent-ils, avant de remercier toutes les personnes qui leur ont adressé des messages de soutien et de condoléances.

«Nos cœurs brisés ne se remettront jamais »

Dans leur message, Michael et Dawn Tarling évoquent également l’homme qui se cachait derrière le cycliste, ainsi que le petit frère de Joshua Tarling, coureur professionnel chez Ineos. «Même si nos cœurs brisés ne se remettront jamais de cette perte, il n’était pas seulement notre fils et notre frère, mais aussi notre meilleur ami. Doux, aimant et doté d’un sens de l’humour pince-sans-rire, il nous manquera terriblement», écrivent ses parents.

Malgré ses 19 ans seulement, Finlay Tarling avait déjà vécu de nombreuses expériences et connu plusieurs succès sur le vélo. «Nous ne pourrions pas être plus fiers de lui», poursuivent ses parents. Ils adressent enfin un message à la communauté cycliste: «Si vous partez faire du vélo ces prochains jours, pensez un instant à lui en pédalant.»

Un véhicule s’est engagé sur le parcours

Finlay Tarling a été victime de l’accident lors de la huitième étape de la Volta au Portugal, entre Melgaço et Fafe. Le jeune coureur de la NSN Development Team est entré en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse et qui n’avait aucun lien avec la course. Selon la police nationale portugaise (Guarda Nacional Republicana, GNR), le conducteur de la camionnette avait emprunté une route secondaire qui n’était pas surveillée par les forces de l’ordre afin de rejoindre le parcours, pourtant fermé à la circulation.

Le conducteur aurait demandé à des spectateurs si le peloton était déjà passé. Mais Finlay Tarling faisait partie d’un groupe de trois coureurs distancés, qui se trouvait encore derrière le peloton. La collision s’est finalement produite dans un virage, lors d’une descente. Les secours sont immédiatement intervenus, mais n’ont pas pu sauver le jeune cycliste.

Après ce décès tragique, la course a été neutralisée et les cérémonies prévues à l’arrivée ont été annulées. La NSN Development Team s’est retirée de l’épreuve, qui s’est néanmoins poursuivie à la demande des parents de Finlay Tarling. Les coureurs ont porté un brassard noir et une minute de silence a été observée en hommage au jeune Britannique.