Joana Mäder et Leona Kernen se sont qualifiées pour les quarts du tournoi Elite16 d'Ostrava ce samedi, battant les Américaines Kraft/Young en deux sets. Elles affronteront les Brésiliennes Salgado/Rebecca cet après-midi.

Joana Mäder et Leona Kernen se qualifient en quarts

Joana Mäder et Leona Kernen se qualifient en quarts

ATS Agence télégraphique suisse

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi Elite16 d'Ostrava samedi. Les deux autres équipes suisses engagées ont connu l'élimination.

Fomé en ce début de saison, le duo Mäder/Kernen continue d'impressionner. Lors de leurs premiers tournois disputés dans la catégorie reine au Brésil, elles avaient déjà atteint les 8es puis les quarts de finale. En Tchéquie, Mäder et Kernen ont réitéré cette performance à la faveur de leur victoire deux sets à zéro contre les Américaines Megan Kraft/Kelly Young.

Les Suissesses affronteront samedi après midi la paire brésilienne Salgado/Rebecca, qui a battu les Helvètes Tanja Hüberli/Nina Brunner en 8es de finale. Dernier duo à croix blanche en lice à Ostrava, les soeurs Zoé et Anouk Vergé-Dépré ont également échoué à ce stade de la compétition les Brésiliennes Thamela/Victoria.