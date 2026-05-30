DE
FR

Une victoire en deux sets
Joana Mäder et Leona Kernen se qualifient en quarts

Joana Mäder et Leona Kernen se sont qualifiées pour les quarts du tournoi Elite16 d'Ostrava ce samedi, battant les Américaines Kraft/Young en deux sets. Elles affronteront les Brésiliennes Salgado/Rebecca cet après-midi.
Publié: il y a 23 minutes
Joana Mäder et Leona Kernen se sont qualifiées pour les quarts du tournoi Elite16 d'Ostrava ce samedi.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La paire composée de Joana Mäder et de Leona Kernen s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi Elite16 d'Ostrava samedi. Les deux autres équipes suisses engagées ont connu l'élimination.

A lire aussi
Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder se séparent
La fin est proche
Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder se séparent
«Émotionnellement, c'est la plus grosse défaite que j'ai vécue»
Vergé-Dépré & Mäder pas aux JO
«Émotionnellement, c'est la plus grosse défaite que j'ai vécue»

Fomé en ce début de saison, le duo Mäder/Kernen continue d'impressionner. Lors de leurs premiers tournois disputés dans la catégorie reine au Brésil, elles avaient déjà atteint les 8es puis les quarts de finale. En Tchéquie, Mäder et Kernen ont réitéré cette performance à la faveur de leur victoire deux sets à zéro contre les Américaines Megan Kraft/Kelly Young.

Les Suissesses affronteront samedi après midi la paire brésilienne Salgado/Rebecca, qui a battu les Helvètes Tanja Hüberli/Nina Brunner en 8es de finale. Dernier duo à croix blanche en lice à Ostrava, les soeurs Zoé et Anouk Vergé-Dépré ont également échoué à ce stade de la compétition les Brésiliennes Thamela/Victoria.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus