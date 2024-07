«Émotionnellement, c'est la plus grosse défaite que j'ai vécue»

Anouk Vergé-Dépré (à gauche) et Joana Mäder ne seront pas à Paris.

Pendant plusieurs jours, leurs visages parlent d'eux-mêmes. À ce moment-là, il y a trois semaines, lorsque leur destin est scellé après leur défaite lors du troisième match de groupe à Ostrava (CZE) et que le train olympique est parti. Dans certains entraînements des deux dernières semaines. Et dans la conversation sur le fait que leur grand rêve s'est effondré. Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder le disent honnêtement: «Garder la même concentration, c'est difficile.»

Il ne s'agit pas seulement de la déception démesurée de ne pas être à Paris en raison du quota de pays (2 équipes par nation), mais de la somme des obstacles que le duo a dû franchir au cours des trois dernières années depuis leur sensationnelle médaille de bronze à Tokyo. Retour en arrière: Quelques jours seulement après ce succès, la fédération se sépare à la surprise générale de Florian Karl, l'entraîneur de Vergé-Dépré et Mäder. Elles doivent se mettre à la recherche d'un nouveau coach. Ceci en prélude à un cycle olympique qui ne durera que trois ans au lieu de quatre. Trois mois plus tard, Spiros Karachalios prend ses fonctions.

Le Grec met en œuvre une philosophie du beach-volley qui est toute nouvelle pour les deux joueuses. Cela prend du temps, mais les fait évoluer individuellement et en duo. Après huit mois de travail avec Spiros Karachalios, Vergé-Dépré et Mäder sont en route pour une médaille en juin 2022 lors du match de bronze des championnats du monde. Puis c'est le choc: lors d'un service, Joana Mäder se déboîte l'épaule droite à Rome. Les premiers soins sur le terrain sont misérables et peu professionnels. Son absence coûte à l'équipe dix mois de plus sur la voie de la qualification olympique qu'elle s'était fixée.

Émotionnellement plus difficile que le choc de l'épaule

Rétrospectivement, Joana Mäder peut dire aujourd'hui que ce rêve olympique brisé lui pèse mentalement plus que le drame de la blessure à l'époque, car elle avait tout de suite pu se mettre un nouvel objectif sportif en tête. «Mais à ce moment-là, à Ostrava, tout ce que j'avais vécu, tout ce que nous avions vécu, m'est tombé dessus. Je me suis rendu compte que j'avais tout simplement fait beaucoup de choses ces derniers mois. C'était nécessaire pour ne pas perdre le focus, mais cela me rattrape maintenant émotionnellement.»

Beaucoup auraient pensé qu'il était impossible de retrouver la forme nécessaire dans le temps qui restait après le choc de l'épaule. «Je n'en ai jamais douté, explique-t-elle. Mais il m'a fallu beaucoup d'énergie pour tout subordonner à ce grand objectif qu'est Paris 2024.» Sa première pensée après son abandon à Ostrava? «J'ai eu l'impression de ne rien recevoir en retour pour tous ces efforts.»

Le duo prend une semaine de repos. Anouk Vergé-Dépré se rend en Guadeloupe, sa deuxième patrie, pour prendre du recul. «Émotionnellement, c'est la plus grosse défaite que j'ai vécue dans ma carrière», avoue la joueuse. La course serrée pour obtenir un ticket olympique a été très fatigante mentalement. Cela ne nous a jamais donné d'air pour pouvoir respirer un peu.» Dans ce duel –Tanja Hüberli et Nina Brunner sont depuis longtemps devant en termes de points – Anouk Vergé-Dépré ajoute une composante émotionnelle: sa concurrente est sa sœur cadette Zoé et sa partenaire Esmée Böbner. Dans ce duel interne, les plus expérimentées Anouk Vergé-Dépré et Mäder sont toujours sous pression, car on n'attend pas (encore) de Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré qu'elles se qualifient pour les Jeux olympiques. Anouk Vergé-Dépré souligne: «C'était une course contre la montre très serrée. Mais malgré tout, nous aurions eu suffisamment de chances.» Elles ne les exploitent pas.

Ne pas encore se projeter trop loin dans l'avenir

On comprend que la déception ne soit pas encore digérée. «La première phase de deuil est derrière nous», tempère Anouk Vergé-Dépré. Mais nous pouvons aussi admettre qu'il faut du temps pour digérer ce qui s'est passé.» Après cette courte pause, elles se retrouvent pour une semaine d'entraînement à Athènes, où elles se réunissent également pour discuter de ce qui les attend encore cette saison, de ce qu'elles peuvent imaginer et de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Les deux beach-volleyeuses, âgées de 32 ans, ne pensent pas encore à l'avenir.

Leur première apparition depuis lors aura lieu cette semaine lors du tournoi à domicile à Gstaad (BE). Par hasard ou par chance? «Par chance», s'accordent à dire Mäder et Vergé-Dépré. Certes, elles disent ouvertement qu'elles se rendent encore dans l'Oberland bernois avec des sentiments mitigés, car elles ne savent pas à quoi s'attendre. Mais Vergé-Dépré a l'espoir «d'entrer un peu plus facilement dans le vif du sujet, parce que c'est justement à Gstaad et que l'énergie du stade se répercute sur nous».

Joana Mäder sait que ce ne sera pas facile, «parce que nous sommes peut-être toutes les deux un peu plus sensibles. Mais nous sommes ambitieuses et nous essayons aussi d'en profiter.» Leurs objectifs à court terme sont de rester dans le moment présent et de pouvoir donner leur pleine mesure contre des équipes de haut niveau.