Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder se séparent

Nicole Vandenbrouck

Les huit années qu'elles ont passées ensemble ont été marquées par des hauts faits sportifs, des revers physiques et des défis sur le plan mental. Et ces derniers mois, l'immense pression de pouvoir monter dans le train de Paris lors de la course aux Jeux olympiques. Mais Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont manqué ce grand objectif. Lorsque cela est devenu une certitude début juin, ce fut une amère déception pour les deux athlètes de 32 ans.

Deux mois après cette frustration olympique et seulement 30 heures avant leur première participation aux championnats d'Europe à La Haye (Pays-Bas), Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder annoncent leur séparation. Les championnats d'Europe sont le premier des trois tournois encore prévus ensemble (Elite16 à Hambourg, championnat suisse à Berne). «Cette décision n'est pas tombée du jour au lendemain, mais a mûri au cours des dernières semaines», explique Joana Mäder.

La qualification olympique manquée n'est cependant pas le facteur déterminant principal, le moment est simplement venu de se réorienter. Anouk Vergé-Dépré souligne: «Après des mois de pression, nous voulons surtout profiter une nouvelle fois de jouer ensemble et faire nos adieux aux fans en tant qu'équipe».

Joana Mäder fait une pause

La suite de l'aventure sportive des deux joueuses de beach-volley après les championnats suisses de fin août n'est pas encore claire. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ni Anouk Vergé-Dépré ni Joana Mäder n'envisagent de se retirer du sport de haut niveau. «J'ai encore beaucoup de plaisir à jouer au beach-volley et j'ai envie d'un nouveau projet, d'un nouveau duo. Je vais prendre mon temps et voir quelles options se présentent», déclare Anouk Vergé-Dépré.

Joana Mäder va prendre un congé sabbatique, au moins jusqu'à la fin de l'année. «Les années passées ont été très éprouvantes. Je veux donner une pause à mon épaule, mais aussi à ma tête, passer plus de temps à la maison avec mon mari et voir ensuite ce qui se passe».

Des moments forts et des revers

Le plus grand succès d'Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder (Heidrich jusqu'en 2023) a été le triomphe de bronze olympique en 2021 à Tokyo. Le duo est ainsi entré dans l'histoire en devenant la première équipe féminine suisse de beach-volley à remporter une médaille olympique. «Un moment incroyable sur lequel je me retourne avec fierté et joie», déclare Anouk Vergé-Dépré. «Cette expérience était très émotionnelle, elle nous liera toujours et restera inoubliable», ajoute Joana Mäder. En outre, elles ont remporté le titre européen en 2020.

Le duo a fêté ces médailles après que Joana Mäder se soit remise d'une longue blessure au dos qu'elle a dû faire opérer en 2018. Mais le plus gros revers a frappé l'équipe lors du match de bronze des championnats du monde 2022, lorsque la bloqueuse s'est gravement blessée à l'épaule lors d'un service. Ces deux dernières années, elle a tout sacrifié à la lutte pour revenir parmi l'élite mondiale.

Les duos aux championnats d'Europe

Le premier des trois tournois d'adieu d'Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder est le championnat d'Europe. Mais elles ne sont pas les seuls Suissesses à y participer. Une semaine seulement après leur élimination en quart de finale du tournoi olympique de Paris, Esmée Böbner (24 ans) et Zoé Vergé-Dépré (26 ans) participent également aux championnats d'Europe. Elles sont arrivées dimanche à Apeldoorn. Les médaillées de bronze olympiques Tanja Hüberli (31 ans) et Nina Brunner (28 ans) ont décidé de ne pas participer. Elles ont encore participé à la cérémonie de clôture dimanche à Paris et sont rentrées en Suisse lundi.