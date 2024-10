Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce vendredi 11 octobre

Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la santé, devra convaincre ce vendredi sous la couple. Photo: keystone-sda.ch

Que va-t-il se passer en Suisse ce vendredi 11 octobre? Blick, avec l'appui de l'ATS, fait le tour. C'est parti:

1 Elisabeth Baume-Schneider part au front

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider défend ce vendredi à Berne la réforme du financement uniforme des prestations (Efas) sur laquelle le peuple suisse votera le 24 novembre prochain. Ce projet doit permettre de financer toutes les prestations de l’assurance obligatoire des soins, qu’elles soient ambulatoires, hospitalières ou dispensées en EMS, selon la même clé de répartition. Le Parlement a adopté la modification correspondante de la LAMal le 22 décembre 2023. Un référendum a été lancé contre cette décision par le Syndicat des services publics (SSP), par crainte d'une nouvelle hausse des primes et une baisse de la qualité des soins. Pour le Conseil fédéral et le Parlement, la modification de la LAMal pour le financement uniforme des prestations élimine de mauvaises incitations, encourage les traitements ambulatoires et aide à éviter des hospitalisations inutiles.

2 Le PLR souhaite un meilleur avenir pour les écoliers

Le Parti libéral-radical Suisse présente ce vendredi à Berne les prochaines étapes pour mener l’école obligatoire vers un avenir prometteur et, entre autres, différents modèles de motions pour ses sections cantonales. Le parti a publié en juin dernier son papier de position: «L’école obligatoire à bout de souffle: retour à sa mission initiale». Les écoles primaires sont sous pression, les performances sont en baisse et la satisfaction du corps enseignant diminue, estime le PLR, soucieux de défendre le modèle de la gratuité de l’école obligatoire que les libéraux-radicaux ont mis en place dans les années 1830.

3 L'autoroute A1 au cœur des débats

Selon l'Office fédéral des routes (OFROU), l'effet d'un élargissement de l'autoroute A1 entre Nyon et Genève s'estompera vite, indique Blick. Celui-ci permettrait d'augmenter la capacité de 90'000 à 130'000 voitures, mais ce parcours sera à nouveau saturé dès 2040. Le ministre des Transports Albert Rösti et l'OFROU défendent ce projet.

4 La scolarisation à domicile est tendance

En Suisse, dans tout le pays, le nombre d'enfants scolarisés à domicile n'a jamais été aussi élevé. Il s'agit actuellement de 4160 enfants, soit deux fois plus qu'il y a quatre ans, écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. De nouveaux chiffres montrent que l'école à la maison est de plus en plus populaire dans certains cantons comme Berne ou Zurich. A Zoug ou à Saint-Gall en revanche, les exceptions pour le homeschooling ne seraient que rarement accordées. La présidente du syndicat alémanique des enseignants LCH, Dagmar Rösler, met en garde contre un manque de socialisation: elle plaide également pour une réglementation plus stricte.

5 Pas de grande fête pour la place d'arme à Bière

Restrictions financières obligent, c’est en toute discrétion que la place d’armes de Bière (VD), connue loin à la ronde par des milliers de Suisses qui y ont fait leurs armes, a fêté ses 150 ans. Camp d’entraînement depuis les guerres napoléoniennes, le site, bastion de l’artillerie, a animé le village, dopé la région et acquis une stature nationale. Plusieurs célébrités ont fréquenté la place d’armes comme le général Henri Guisan et le peintre Ferdinand Hodler. Ce dernier a réalisé une fresque sur le mur de la cantine, restaurée en 2014. Elle se trouve aujourd’hui au château de Morges, apprend-on dans «24 heures».