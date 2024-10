La Suisse votera en novembre sur l'extension des autoroutes. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Lea Hartmann et Tobias Bruggmann

Comme le trafic sur les routes suisses a fortement augmenté au cours des dernières décennies, la Confédération veut aménager les autoroutes en plusieurs étapes. Tous les quatre ans, elle soumet au Parlement la prochaine étape d'aménagement. Une alliance de nombreuses organisations et partis a lancé un référendum contre l'étape d'aménagement actuelle. Nous voterons à ce sujet en novembre. Blick vous livre les principales questions et réponses.

Quels sont les tronçons d'autoroute qui doivent être élargis?

A1 entre Wankdorf et Schönbühl (BE): élargissement de six à huit voies

A1 entre Schönbühl et Kirchberg (BE): élargissement de quatre à six voies

Tunnel de Rosenberg (A1) près de Saint-Gall: Construction d'un troisième tube et d'une bretelle d'accès à la gare marchandises

Tunnel de Fäsenstaub (A4) près de Schaffhouse: construction d'un deuxième tube

Nouveau tunnel sous le Rhin entre Birsfelden (BL) et l'A2 Kleinhüningen (BS)

A1 entre Le Vengeron (GE) et Nyon (VD): élargissement de quatre à six voies et nouvelles bretelles d'accès

Quel est le coût de l'élargissement?

Les six projets devraient coûter au total 4,9 milliards. Le plus cher est le tunnel du Rhin à Bâle, qui s'élève à plus de 2,5 milliards de francs. Du côté de Berne par exemple, les projets sont moins chers.

D'où vient l'argent?

Le financement provient du fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Il sert à financer l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des autoroutes. L'argent provient entièrement des automobilistes, par exemple via les recettes de la vignette autoroutière, de l'impôt sur les automobiles ou de l'impôt sur les huiles minérales. Même en cas de refus du peuple, l'argent ne pourrait être utilisé que pour les tâches du fonds, c'est-à-dire pour les autoroutes.

Pourquoi cette extension?

Les embouteillages et les ralentissements sont aujourd'hui monnaie courante sur de nombreux tronçons autoroutiers. Selon la Confédération, le trafic sur les routes nationales a doublé au cours des trente dernières années. Cela pèse sur la population et l'économie, argumentent les partisans de l'extension. Sans compter qu'il est de plus en plus difficile de réaliser des travaux de construction sans restreindre fortement le trafic. Enfin, si les voitures et les camions se rabattent sur les villages, le risque d'accident augmente.

Quels sont les arguments des opposants?

Le comité du non met en garde contre le fait que l'extension de l'autoroute ne permettrait pas de désengorger les routes, mais ne ferait qu'augmenter le trafic. La conséquence serait encore plus de bruit et d'émissions de CO2. En outre, les opposants estiment que les projets d'extension sont trop chers. Pour une politique des transports durable et orientée vers l'avenir, l'argent doit être investi ailleurs, par exemple dans les transports publics.

Les personnes directement concernées peuvent-elles encore se défendre après un oui?

Même en cas de oui au projet, les possibilités de recours normales s'appliquent, par exemple pour les agriculteurs qui doivent céder des terres pour l'extension de l'autoroute. Tous les projets sont mis à l'enquête publique. Il est donc toujours possible de faire opposition.

Qu'est-ce que cela signifie pour la nature?

L'extension de l'autoroute nuit à la nature et à l'environnement. En contrepartie, la Confédération promet différentes mesures de compensation et celles-ci varient d'un endroit à l'autre. Par exemple, les forêts pourraient être reboisées ou les ruisseaux remis à ciel ouvert.

Quand va-t-on construire?

Il faudra encore patienter avant que les projets ne soient inaugurés. L'extension Wankdorf-Schönbühl BE pourrait démarrer à partir de 2027, tandis que le projet en Suisse romande devrait être réalisé au plus tôt en 2033. L'ouverture du tunnel du Rhin à Bâle est prévue au plus tôt en 2040, tout comme la construction du troisième tube du tunnel du Rosenberg à Saint-Gall.