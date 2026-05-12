Un drone militaire repêché jeudi en mer Ionienne près de la Grèce est ukrainien, a confirmé mardi à Bruxelles le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, selon l'agence ANA.

Zelensky aurait envoyé un drone militaire près de la Grèce

Zelensky aurait envoyé un drone militaire près de la Grèce

AFP Agence France-Presse

Le drone militaire retrouvé en mer Ionienne au large de la Grèce est ukrainien, a affirmé mardi le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, à Bruxelles.

Concernant «le drone que nous avons repêché en Grèce» jeudi, «nous avons désormais la certitude qu'il est ukrainien», a-t-il assuré. Il s'agit d'«un sujet extrêmement grave qui affecte la liberté et la sécurité de navigation», a ajouté le ministre.

Il a précisé avoir informé ses homologues européens ainsi que le ministre ukrainien de la Défense qui participe par visioconférence au Conseil européen. Ce drone militaire a été retrouvé jeudi dans une grotte au large de l'île de Leucade, en mer Ionienne, par des pêcheurs et le ministère grec de la Défense a ouvert une enquête sitôt après.

Le moteur était en marche

Dimanche, Nikos Dendias avait déclaré que le drone appartenait à «un pays étranger» sans donner alors plus de détails. Une source militaire avait indiqué à l'AFP que le drone avait été sécurisé en vue de son transport vers Athènes après la découverte d'explosifs à bord.

Selon cette source, l'appareil «ressemble» à un drone maritime de classe Magura utilisé par les forces ukrainiennes contre des navires russes en Crimée. Le moteur était en marche lorsqu'il a été découvert, selon la chaîne publique ERT.

En décembre, l'Ukraine avait frappé pour la première fois un pétrolier de la «flotte fantôme» russe «dans les eaux neutres» de la Méditerranée, avait annoncé à l'AFP une source au sein des services de sécurité (SBU) ukrainiens.

Elle n'avait donné aucun détail supplémentaire, notamment sur le lieu à partir duquel l'opération avait été déclenchée et sur les pays que les drones auraient pu survoler.