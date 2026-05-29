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Prête à négocier
Maria Corina Machado «déterminée» à restaurer la démocratie au Venezuela

Maria Corina Machado s'est dite «déterminée» à ouvrir une négociation de transition démocratique avec le gouvernement intérimaire de Delcy Rodríguez, avec l’appui des USA, afin de restaurer la démocratie au Venezuela. Elle appelle à un dialogue «sérieux et responsable».
Publié: il y a 24 minutes
Maria Corina Machado vit en exil depuis qu'elle a quitté clandestinement le Venezuela pour recevoir son Nobel à Oslo en décembre.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La cheffe de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, s'est dite jeudi «déterminée» à négocier une transition démocratique avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, à la tête du pays depuis la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine en janvier. La lauréate du prix Nobel de la paix demande le soutien des Etats-Unis pour «mener une négociation politique sérieuse, ferme et responsable avec le régime intérimaire afin de rétablir la démocratie au Venezuela», a indiqué Maria Corina Machado dans un communiqué publié depuis le Panama où elle se trouve actuellement.

«L'objectif central de cette négociation est de parvenir à la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente et souveraine», ajoute le communiqué rédigé à l'issue d'une rencontre avec des partis politiques vénézuéliens d'opposition. Maria Corina Machado vit en exil depuis qu'elle a quitté clandestinement le Venezuela pour recevoir son Nobel à Oslo en décembre.

Washington reste sur ses gardes

Déclarée inéligible après avoir remporté une victoire écrasante aux primaires de l'opposition, Maria Corina Machado avait dirigé la campagne d'Edmundo Gonzalez Urrutia pour la présidentielle au Venezuela de 2024. Nicolas Maduro avait été réélu malgré les accusations de fraude venant de l'opposition.

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Le gouvernement vénézuélien considère Maria Corina Machado comme une «fugitive de la justice» et l'accuse d'avoir plaidé en faveur de l'intervention militaire américaine qui a renversé Maria Corina Maduro. Depuis son exil, elle a rencontré divers dirigeants politiques de plusieurs pays, et effectué plusieurs visites aux Etats-Unis. Elle a annoncé à plusieurs reprises qu'elle retournerait bientôt au Venezuela, sans donner de date.

Le président américain Donald Trump s'affirme quant à lui satisfait de la présidence de Delcy Rodriguez, qui a fait adopter des nouvelles lois sur le pétrole et les mines, ouvrant les secteurs aux capitaux privés. Selon de nombreux observateurs, Washington ne verrait pas d'un bon oeil le retour rapide de Maria Corina Machado.

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