La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé vendredi la libération imminente de 500 prisonniers politiques, un chiffre revu à la hausse après une précédente annonce de 300 libérations.

Le Venezuela amnistiera 500 détenus au lieu de 300

Le Venezuela amnistiera 500 détenus au lieu de 300

AFP Agence France-Presse

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a annoncé vendredi la libération «dans les prochaines heures» de 500 prisonniers politiques, grossissant une précédente annonce. Après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, sa successeure Delcy Rodríguez a prononcé le 19 février une loi d'amnistie, sous la pression de Washington.

«Le président de l'Assemblée nationale (avait annoncé mardi) que 300 personnes seraient libérées dans les prochaines heures. Ce nombre a augmenté (...) et dans les prochaines heures, il dépassera les 500 libérations», a déclaré Delcy Rodríguez.

Trois premiers détenus politiques qui avaient passé plus de 20 ans en prison ont été libérés mardi dans le cadre de cette amnistie. Selon le bilan officiel, 8740 personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie; parmi elles, 314 étaient en détention et les autres en liberté conditionnelle.

Encore 450 prisonniers politiques

Au Venezuela, des milliers de personnes ont été arrêtées lors de manifestations contre le gouvernement, à leur domicile ou sur leur lieu de travail, accusées d'actes présumés de terrorisme et de complot. L'ONG Foro Penal établit toutefois un décompte bien inférieur aux chiffres officiels, et estime qu'un peu plus de 450 personnes restent détenues pour des raisons politiques dans les prisons du pays.



