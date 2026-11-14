La Thaïlande durcit ses règles d'entrée: tout ce qu'il faut savoir

Depuis le 15 septembre 2026, les Suisses ne peuvent plus séjourner que 30 jours sans visa en Thaïlande, contre 60 auparavant. Bangkok dit vouloir lutter contre les abus des règles d’entrée et les activités illégales d’étrangers.

En bref Depuis le 15 septembre 2026, les Suisses séjournent sans visa 30 jours en Thaïlande, contre 60 auparavant

Les séjours plus longs passent par une prolongation jusqu’à 30 jours ou un visa, sans garantie automatique

Le gouvernement vise abus, prête-noms et terrains illégaux; les entrées terrestres sans visa restent limitées

Gunda Bossel

Plages de rêve, mer turquoise et températures tropicales. La Thaïlande compte parmi les destinations lointaines les plus prisées. Mais ceux qui prévoient de passer des vacances prolongées dans le royaume d'Asie du Sud-Est doivent désormais s'attendre à des règles plus strictes.

Depuis le 15 septembre 2026, les touristes suisses ne peuvent plus passer que 30 jours, contre 60 jusqu'ici, sans visa en Thaïlande. Le gouvernement a ainsi réduit de moitié la durée de séjour autorisée. Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus large visant à lutter contre l'utilisation abusive des règles d'entrée, les activités illégales et la possession non autorisée de terrains par des étrangers.

30 jours au lieu de 2 mois

Ce changement ne concerne pas uniquement les voyageurs suisses. Au total, les ressortissants de 60 pays et territoires peuvent toujours entrer en Thaïlande sans visa, mais pour 30 jours au maximum. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sont notamment concernés.

La règle plus généreuse des 60 jours n'avait été introduite qu'en juillet 2024. La Thaïlande souhaitait alors donner un nouvel élan au tourisme après la pandémie. Le gouvernement revient désormais en partie sur cet assouplissement.

Pour des vacances balnéaires classiques de deux semaines à Phuket ou Koh Samui, cela ne change pas grand-chose. En revanche, ceux qui souhaitent voyager plusieurs semaines à travers le pays ou y passer l'hiver devront mieux planifier leur séjour.

Rester plus longtemps? C'est toujours possible

Les voyageurs en Thaïlande ne doivent toutefois pas renoncer aux séjours de longue durée. Ceux qui souhaitent passer plus de 30 jours dans le pays peuvent, sous certaines conditions, demander une prolongation auprès des services de l'immigration thaïlandais. Une extension pouvant aller jusqu'à 30 jours supplémentaires est en principe possible, mais son approbation relève des autorités compétentes.

Autre option: solliciter le visa approprié avant le départ. Pour ceux qui souhaitent rester plusieurs mois en Thaïlande ou y travailler, il vaut donc la peine d'examiner suffisamment tôt les différentes catégories de visas.

«Si vous voulez mourir, rentrez chez vous»

En septembre dernier, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a clairement montré que la Thaïlande durcissait le ton envers certains hôtes étrangers, tenant des propos inhabituellement virulents. Lors d'une réunion avec des représentants des autorités, il a vivement critiqué les étrangers qui ne respectent pas les lois thaïlandaises et abusent de l'hospitalité du pays.

Son invitation, formulée en substance, à ce que les étrangers retournent dans leur pays pour y mourir et y être enterrés a particulièrement fait parler d'elle. Cette déclaration a suscité de vives critiques. Elle ne visait toutefois pas les touristes en général, mais s'inscrivait dans le contexte de lieux d'inhumation privés controversés et de violations présumées de la loi.

Conflit autour d'un cimetière

Ces propos faisaient notamment suite à une affaire survenue dans la province de Chachoengsao, à l'est de Bangkok: quatre personnes avaient été enterrées dans un cimetière juif, alors que le site ne disposait plus, selon les autorités, d'une autorisation d'inhumer valable.

Les autorités ont fait exhumer les dépouilles. L'incident a alimenté les débats sur la manière dont les communautés étrangères sont traitées en Thaïlande.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a affirmé que les étrangers pouvaient utiliser les établissements religieux existants et les lieux d'inhumation légaux. Le gouvernement n'acceptera toutefois pas l'acquisition illégale de terrains ni l'exploitation de cimetières non autorisés.

Le gouvernement sévit

Le durcissement des règles d'entrée ne constitue qu'un volet de ces mesures. La Thaïlande entend également agir plus fermement contre les étrangers qui, avec l'aide de prête-noms locaux, dirigent des entreprises ou contrôlent des terrains en violation du droit thaïlandais. Dans ces montages, les sociétés sont officiellement enregistrées au nom de ressortissants thaïlandais, tandis que le contrôle réel est exercé par des investisseurs étrangers.

Les autorités enquêtent sur ces pratiques et veulent combler les lacunes de la loi. Le travail au noir et le détournement de visas touristiques sont également dans leur viseur. Le gouvernement souligne parallèlement que les touristes ordinaires et les étrangers respectueux des lois restent les bienvenus.

L'entrée par voie terrestre restreinte

Ceux qui prévoient un long périple en Asie du Sud-Est et souhaitent, par exemple, rejoindre la Thaïlande depuis la Malaisie ou le Laos doivent connaître une autre règle. Pour la plupart des ressortissants, notamment les Suisses, l'entrée sans visa par un poste-frontière terrestre est en principe limitée à deux fois par année civile.

Cette restriction ne s'applique pas aux arrivées par avion. Les services de l'immigration peuvent néanmoins vérifier si le voyageur entre réellement en tant que touriste. Ceux qui quittent régulièrement la Thaïlande pour y revenir peu après afin de prolonger leur séjour sans visa adéquat doivent donc s'attendre à un contrôle approfondi.

Tout ce qu'il faut savoir

Pour la majorité des vacanciers suisses, la Thaïlande demeure facilement accessible. Ceux qui souhaitent passer deux ou trois semaines à la plage ou découvrir le pays lors d'un circuit peuvent toujours y séjourner sans visa.

Pour les séjours plus longs, la donne change. Il faut s'occuper suffisamment tôt des documents nécessaires et ne pas partir du principe qu'une prolongation sera automatiquement accordée. Il convient également de disposer d'un passeport valable suffisamment longtemps, de la carte d'entrée numérique obligatoire et, le cas échéant, de justificatifs attestant la poursuite du voyage ou le retour.

La Thaïlande souhaite continuer d'attirer les voyageurs. Parallèlement, le gouvernement fait savoir qu'il entend surveiller de plus près la durée des séjours et les infractions à la loi. Pour les touristes suisses, cela signifie surtout une chose: ceux qui envisagent de rester plus d'un mois doivent désormais préparer leur voyage avec davantage de soin.

Cet article a d'abord été publié sur aktuality.sk. Le portail d'information slovaque appartient, comme Blick, à Ringier.