Presque personne ne le choisit volontairement: le siège du milieu. Pas de hublot, pas d’accès direct à l’allée et souvent trop peu de place. Pourtant, avec quelques astuces simples, même le siège le moins apprécié peut devenir nettement plus confortable.

En bref Coussin de voyage porté devant le cou plutôt que derrière la nuque : la tête est mieux soutenue

Écouteurs à réduction de bruit : ils atténuent nettement les bruits de la cabine

Se présenter tôt à l’embarquement : plus de place pour les jambes et un bagage à main rangé dans le coffre au-dessus du siège

Blick Lifestyle

Une hôtesse de l’air révèle les points auxquels les passagers devraient prêter attention pour rendre le vol plus agréable.

Des écouteurs à réduction de bruit, c’est l’idéal

Les écouteurs à réduction de bruit sont particulièrement utiles: ils atténuent les bruits de la cabine, qu’il s’agisse des moteurs, des conversations ou des pleurs d’enfants. Pensez aussi à télécharger à l’avance des films, des séries ou de la musique sur votre smartphone ou votre tablette. Le voyage n’en sera que plus agréable.

Le coussin de voyage se porte «à l’envers»

Voici une astuce surprenante. Selon l’hôtesse de l’air, il ne faut pas placer le coussin de voyage derrière la nuque, comme on le fait d’habitude, mais devant le cou. La tête est ainsi mieux soutenue et bascule moins vers l’avant pendant le sommeil, un avantage appréciable surtout sur les vols longs.

Se présenter tôt à l’embarquement

Si vous vous enregistrez tôt et arrivez à temps à l’embarquement, vous avez souvent plus de chances de pouvoir ranger votre bagage à main dans le coffre au-dessus de votre siège. Vous gagnez ainsi de la place pour les jambes, puisque vos affaires n’ont pas à être glissées sous le siège devant vous.

Un petit sac banane ou un sac compact est également pratique pour y glisser l’essentiel, par exemple:

Ecouteurs

Téléphone portable

Câble de recharge

Baume à lèvres

Snacks

Passeport

Vous n’aurez ainsi pas besoin de fouiller sans cesse dans votre bagage à main pendant le vol.

La politesse, meilleure arme dans la guerre des accoudoirs

Au milieu, l’espace devient vite exigu. Un peu de gentillesse envers vos voisins peut donc faire beaucoup, notamment pour décider qui utilise quel accoudoir. Autre règle d’or: faites preuve d’égards et n’imposez pas la conversation sans demander l’avis de l’autre.

Où est-il le plus calme dans l’avion?

Les personnes sensibles au bruit devraient s’asseoir le plus à l’avant possible. C’est généralement plus calme, car les moteurs se trouvent près des ailes. En revanche, les personnes qui ont peur de l’avion ou souffrent du mal des transports sont souvent mieux installées au niveau des ailes. Les turbulences y sont généralement moins marquées, car le centre de gravité de l’appareil s’y situe.

Même le siège du milieu n’est donc pas forcément un cauchemar. Avec une bonne préparation, un peu d’organisation et quelques astuces, le vol peut devenir bien plus agréable, surtout sur les longs trajets.

Cet article a été publié pour la première fois sur Onet Kobieta, la rubrique féminine et lifestyle du portail d’information polonais Onet, qui appartient au Groupe Ringier.