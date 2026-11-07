Dès 2027, Singapore Airlines entend séduire les voyageurs fortunés avec de nouvelles suites de première classe. Son objectif? Ravir à Air France le titre de meilleure première classe au monde. Swiss entre également dans la course au luxe.

En bref Singapore Airlines investit 700 millions de francs dans de nouvelles cabines de première classe de luxe

Des suites luxueuses avec lits doubles, lustres et salles à manger privées sont prévues

De son côté, Swiss propose une nouvelle suite à partir de 10'000 francs

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Les plus grandes compagnies aériennes du monde se livrent une véritable bataille pour grimper sur le podium de la cabine d'avion la plus luxueuse. Pendant trois années consécutives, de 2023 à 2025, le cabinet britannique Skytrax a désigné la première classe de Singapore Airlines comme la meilleure au monde. Mais en 2026, Air France lui a ravi la médaille d'or.

Singapore Airlines compte bien reprendre sa couronne et n'hésite pas à mettre les moyens. Elle investit massivement dans de nouvelles cabines pour reconquérir ce titre prestigieux.

La compagnie aérienne vient de dévoiler ses nouvelles premières classes et classes affaires, avec des lits immenses, des suites privées et même des lustres. Un projet colossal dont le coût est estimé à quelque 770 millions d'euros pour la seule transformation de 41 Airbus A350, rapporte notamment la «Wirtschaftswoche». La nouvelle première classe devrait faire son apparition au second semestre 2027 à bord des Boeing 777-9.

Des sièges transformés en lit double

Oubliez les sièges traditionnels! Les passagers pourront profiter de véritables suites de luxe, entièrement privatisées grâce à des portes coulissantes. Au centre de l'appareil, un vaste espace pourra accueillir deux voyageurs, avec des sièges qui se transforment en un grand lit double. Ceux qui voyagent seuls disposeront quant à eux d'une suite spacieuse près du hublot.

Le luxe fait son chemin jusque dans les repas. En quelques gestes, les suites peuvent se muer en véritables petites salles à manger privées, où deux passagers peuvent s'installer face à face autour d'une table. L'espace est si généreux qu'il est même possible de se tenir debout à côté du lit une fois celui-ci déployé.

Autre détail qui attire l'attention: de petits lustres composés de cinq lumières LED. Pour concevoir ces cabines, les designers ne se sont pas contentés d'imaginer le luxe. Ils sont directement allés chercher l'inspiration chez leurs clients les plus fortunés. Singapore Airlines a ainsi rendu visite à des dizaines de voyageurs réguliers pour découvrir l'aménagement de leurs résidences.

Chez Swiss, chambre ou bureau privé

Swiss n'entend pas non plus rester à l'écart de cette course au luxe. La compagnie suisse, filiale de Lufthansa, propose désormais sa toute nouvelle First Grand Suite. Réservable depuis une semaine, à l'occasion du passage à l'horaire d'hiver, cette offre haut de gamme est disponible à bord de ses nouveaux Airbus A350, au départ de Zurich vers Shanghai, en Chine, et Johannesburg, en Afrique du Sud.

Le concept? Réunir deux suites de première classe pour créer un vaste espace entièrement privé. Selon les besoins des passagers, la cabine peut ainsi se transformer en chambre, en bureau ou même en salle de réunion, à l'abri des regards et des allées et venues dans le couloir. Une véritable première classe dans la première classe, que Swiss présente comme un «refuge au-dessus des nuages». La First Grand Suite peut accueillir jusqu'à trois personnes. Une montée en gamme majeure.

Mais un tel luxe a évidemment un prix. Pour profiter de cette suite exclusive, les voyageurs doivent débourser 3000 francs supplémentaires par trajet, en plus du plein tarif de première classe. Soit un supplément de 6000 francs pour un aller-retour. Pour trois passagers, le prix correspond à 2,5 fois le plein tarif d'un billet de première classe, auquel vient s'ajouter le supplément. A titre indicatif, un aller-retour long-courrier en première classe coûte un peu plus de 10'000 francs.

A ce tarif, les voyageurs bénéficient également d'un service de limousine. Un chauffeur vient les chercher directement à leur domicile en Suisse pour les conduire jusqu'à l'avion.