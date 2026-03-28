Les autorités des îles Baléares se préparent à une forte augmentation du trafic automobile cet été et mettent en place une nouvelle réglementation. Si vous souhaitez vous rendre à Ibiza ou Majorque, il vous faudra réserver bien à l'avance.

Trouver votre voiture de location à Majorque devient (presque) impossible

Trouver votre voiture de location à Majorque devient (presque) impossible

Gabriel Knupfer

Les îles Baléares seront particulièrement fréquentées cet été. Dubaï étant exclue des destinations de vacances à cause de la guerre en Iran, de nombreux vacanciers préféreront profiter du soleil sur les îles espagnoles de la Méditerranée. Les autorités d’Ibiza et de Majorque se préparent donc à un afflux de visiteurs.

Les îles, déjà confrontées à un tourisme de masse, ont récemment commencé à cibler les automobilistes étrangers. Ibiza et Majorque ont toutes deux mis en place des mesures visant à réduire le trafic touristique. Comment se préparer si vous avez prévu de conduire sur ces îles cet été?

Ibiza limite le nombre de voitures de location du 1er juin au 30 septembre. Seuls 17’668 véhicules seront autorisés chaque jour sur l’île, dont 14’000 voitures de location. Cela représente 2000 véhicules de moins sur les routes de l’île cet été par rapport à 2025. Cette limitation devrait rester en vigueur pendant quatre mois en 2027.

Puisque les véhicules de location disponibles cet été seront moins nombreux, les voyageurs sont invités à réserver leur voiture le plus tôt possible, conseille le magazine spécialisé «Touristik Aktuell». Les réservations de dernière minute seront fortement compromises par cette nouvelle réglementation.

La bureaucratie à Palma

Sur l’île voisine de Majorque, le conseil municipal de Palma, la capitale, a adopté une approche encore plus radicale l’an dernier. Les véhicules immatriculés à l’étranger étaient généralement interdits d’accès à la zone environnementale du centre-ville. Toutefois, suite à de vives critiques, les règles ont été légèrement assouplies.

Selon le «Mallorca Magazin», les voitures suisses, entre autres, sont de nouveau autorisées à circuler dans la zone environnementale du centre historique depuis le 24 mars, à condition qu’elles respectent les normes d’émissions Euro et soient munies d’une vignette environnementale européenne (par exemple, Crit’Air). Toutefois, les propriétaires de véhicules doivent s’inscrire au moins cinq jours à l’avance.

Pour ce faire, plusieurs documents sont nécessaires: passeport ou numéro NIE espagnol, permis de conduire, carte grise du véhicule, justificatif de propriété et preuve d’entrée sur l’île. Une fois l’enregistrement effectué, l’accès est valable 30 jours à compter de la date d’entrée demandée. Par conséquent, si vous souhaitez conduire sur l’île, pensez à faire ces démarches bien à l’avance.



