Les températures clémentes des îles ibériques ont attiré de nombreux touristes, particulièrement dans la ville de Sóller. Ce phénomène illustre une évolution que les autorités majorquines cherchent à encourager.

Le village de Sóller, à Majorque, est déjà envahi par les touristes en février

Nathalie Benn et Michael Hotz

Le village de Sóller, au nord-ouest de Majorque, n'a plus rien du secret bien gardé qu'il fut autrefois. En haute saison, d'inombrables touristes arpentent les ruelles de cette ville pittoresque, se disputant les places les plus prisées dans les bars et cafés qui bordent la place principale, la Plaza Constitución.

Pire encore: cette station balnéaire populaire est désormais bondée, été comme hiver. Ces derniers jours, des hordes de touristes ont littéralement envahi Sóller, comme le rapporte le magazine «Mallorca Magazin». Les témoignages décrivent des rues envahies de vacanciers. La circulation semble complètement paralysée, et les 14'000 habitants de la ville arrachés à leur tranquillité hivernale. Du jour au lendemain, les places de parc sont devenues pratiquement introuvables.

Sur les réseaux sociaux, des habitants n'ont pas tardé à exprimer leur colère: «Mais qu'est-ce que c'est que cette folie?», s'est insurgée un internaute.

Majorque souhaite davantage de visiteurs en basse saison

L'afflux soudain de touristes est largement imputable à la météo. Majorque a récemment connu des températures exceptionnellement douces, atteignant jusqu'à 22 degrés. Et le thermomètre devrait encore frôler la barre des 20 degrés au cours de prochains jours.

Nombreux sont ceux qui cherchent à fuire le froid et l'humidité d'Europe centrale pour s'offrir une parenthèse estivale à Majorque. Le nord de l'Allemagne, d'où provient une grande quantité de touristes, a connu des semaines très froides. Chez nous aussi, en Suisse, l'hiver est de retour.

Mais le nombre inhabituellement élevé de visiteurs à Sóller est également le reflet d'une évolution plus large. Majorque est en pleine mutation. Les autorités majorquines ont mis en œuvre diverses mesures pour faire de l'île espagnole une destination touristique tout au long de l'année.

Un volonté qui se traduit par hausse de la fréquentation touristique hors saison, et par une baisse en été. Cette évolution est le fruit de la colère de nombreux habitants, exaspérés par les festivités débridées et le tourisme de masse durant la saison chaude. Face à cette fatigue, les responsables politiques tentent de répondre aux demandes de la population avec un tourisme plus durable.

Une clientèle aisée plutôt que des fêtards

Ces efforts se reflètent déjà dans les chiffres officiels du tourisme pour 2025. De janvier à avril, puis en novembre et décembre, les vacanciers ont été particulièrement généreux dans leurs dépenses. En revanche, les ventes ont stagné durant l'été, provoquant l'indignation des restaurateurs, des voyagistes et des commerçants.

Pourtant, les chiffres sont plutôt prometteurs: selon les estimations, les touristes dépenseront cette année 24,7 milliards d'euros à Majorque. Cela représente en moyenne plus de 200 euros par jour et par vacancier. A l'avenir, la qualité primera sur la quantité sur l'île touristique: en effet, clientèle est désormais ciblée au détriment des fêtards, et cela de manière mieux répartie sur l'année. Toutefois, il faudra désormais s'attendre à une certaine affluence touristique en hiver dans la petite ville très prisée de Sóller.