Six corps ont été retrouvés dans un wagon de fret au Texas, près de la frontière mexicaine. La police enquête sur ce drame.

Six personnes retrouvées mortes dans un wagon au Texas

Six personnes retrouvées mortes dans un wagon au Texas

AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans un wagon de fret dans le sud du Texas, près de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, ont rapporté des médias américains.

Les corps ont été découverts dans une gare de triage par un employé d'Union Pacific, une compagnie de transport ferroviaire de marchandises, a indiqué le département de police de Laredo cité par le New York Times.

La police a ouvert une enquête

«C'est un événement très malheureux... Cela fait beaucoup trop de vies perdues», a déclaré José Espinoza, porte-parole de la police, cité par CNN. Les températures près de l'endroit où le train a été immobilisé ont atteint les 32°Celsius dimanche.

Deux migrants sont morts après avoir été découverts coincés dans un train au Texas en 2023. Un an plus tôt, 53 migrants avaient été retrouvés sans vie après avoir été abandonnés dans un camion-remorque surchauffé sur une route isolée du Texas.