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«Evasif, nerveux, malhonnête»
Le ministre du Commerce accusé de mentir sur ses liens avec Epstein

Des élus démocrates accusent le ministre du Commerce de Trump, Howard Lutnick, d’avoir menti sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Entendu au Congrès, il aurait donné des versions contradictoires sur ses rencontres avec le financier.
Publié: 06.05.2026 à 22:45 heures
Photo: imago/MediaPunch
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AFP Agence France-Presse

Des députés démocrates au Congrès américain ont accusé mercredi le ministre du Commerce de Donald Trump, Howard Lutnick, de mentir sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Le ministre a été entendu à huis clos par une commission parlementaire.

«Après ce que nous avons vu jusqu'ici dans cet entretien, je suis très à l'aise pour dire que Howard Lutnick est un menteur pathologique», a déclaré à la presse la députée démocrate Yassamin Ansari, à la sortie de l'audition. L'élu démocrate Suhas Subramanyam a lui appelé le ministre à démissionner.

«Ce que nous venons d'entendre dans cette pièce défie l'entendement», a déclaré le député. «Il était évasif, nerveux, malhonnête», a-t-il ajouté. Howard Lutnick ne s'est pas arrêté pour parler avec la presse après son audition. Son nom apparaît dans les documents du dossier Epstein publié par le ministère américain de la Justice.

Récits divergents

Dans un podcast en octobre 2025, le ministre avait raconté s'être juré - après une rencontre avec Jeffrey Epstein en 2005 - de ne jamais revoir le financier. Mais il avait reconnu en février avoir déjeuné en 2012 avec Jeffrey Epstein sur son île privée dans les Caraïbes.

Il avait affirmé avoir «à peine vu» Jeffrey Epstein depuis 2005. A l'époque, selon Howard Lutnick, les deux financiers avaient emménagé dans le même quartier de New York. Les élus démocrates ont pointé du doigt mercredi les récits divergents offerts par le ministre à quelques semaines d'intervalle.

«Si vous êtes mal à l'aise en présence de cette personne - nous lui avons demandé encore et encore - pourquoi êtes-vous allé sur l'île?», a raconté Suhas Subramanyam à la presse. «Il dit qu'il ne se souvient pas. C'est inexplicable», a ajouté le député.

Le chef républicain de la commission parlementaire d'enquête sur l'affaire Epstein, James Comer, a rejeté de son côté les accusations des élus démocrates, affirmant que Howard Lutnick avait été «très coopératif» sur ses liens avec Jeffrey Epstein lors de l'audition.

Personnalités impliquées

Plusieurs personnalités se sont retrouvées sous le feu des projecteurs pour s'être rendues sur «Epstein Island», dans les îles Vierges américaines, où des procureurs accusent Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel.

La simple mention du nom d'une personne dans les documents du dossier Epstein ne suppose pas a priori qu'elle ait commis des actes répréhensibles.

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