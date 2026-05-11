DE
FR

Inculpé de quatre chefs
Tentative d'assassinat de Trump: l'assaillant plaide non coupable

Cole Allen, accusé d'avoir essayé de tuer le président américain lors d'un gala de presse le 25 avril dernier, a plaidé lundi non coupable. Il encourt une peine de prison à perpétuité.
Publié: 20:59 heures
|
Dernière mise à jour: 21:00 heures
L'enquête a montré que le suspect avait tiré un seul coup de feu et avait touché un agent.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un gala de la presse à Washington le mois dernier a plaidé lundi non coupable. Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle et tentative d'assassinat du président des Etats-Unis. Il est également inculpé de deux infractions liées aux armes. Lundi, il est apparu menotté et vêtu d'une combinaison orange dans un tribunal fédéral de Washington.

Le 25 avril, il avait tenté de forcer un contrôle de sécurité à l'entrée de la salle où se tenait le gala annuel des correspondants de la Maison Blanche, auquel assistait Donald Trump. Des tirs avaient éclaté, bouleversant le dîner annuel du gratin de la politique et des médias washingtoniens, dont les centaines d'invités en smoking et robe longue avaient dû se coucher à terre entre les tables à nappe blanche de l'immense salle de bal de l'hôtel Hilton. Le président américain, la première dame Melania Trump, le vice-président JD Vance ainsi que d'autres hautes personnalités avaient été évacués par le Secret Service. Cole Allen avait été maîtrisé et arrêté par les agents présents.

Risque de perpétuité

Selon la procureure fédérale de Washington, l'enquête a montré que le suspect avait tiré un seul coup de feu et avait touché un agent - vêtu d'un gilet par-balles - avant d'être pris pour cible à cinq reprises par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.

A lire aussi
L'assaillant du gala de la presse à Washington également inculpé d'agression armée contre un agent fédéral
Pour avoir tiré sur un agent
L'assaillant de Washington fait face à un autre chef d'accusation
L'assaillant du gala de Washington a tiré sur un policier
Tentative d'assassinat
L'assaillant du gala de Washington a tiré sur un policier

Cole Allen, un enseignant et ingénieur au brillant parcours académique, s'était rendu à Washington en train depuis son domicile de Californie, emportant avec lui un fusil de chasse, un pistolet et de nombreux couteaux, selon le ministère public. Il encourt une peine de prison à perpétuité, s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer Donald Trump. La prochaine audience dans cette affaire est prévue le 29 juin, selon le juge Trevor McFadden.

Cette attaque constitue la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump, 79 ans, en moins de deux ans. Le président républicain avait été visé une première fois en juillet 2024 lors d'un meeting de campagne où il avait été blessé à l'oreille, puis quelques mois plus tard sur son golf en Floride.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus