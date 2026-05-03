Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour tentative d’assassinat sur Donald Trump lors d’un gala à Washington le 25 avril. Un tir de son fusil a touché un policier, selon la procureure fédérale.

L'assaillant du gala de Washington a tiré sur un policier

L'assaillant du gala de Washington a tiré sur un policier

AFP Agence France-Presse

La procureure fédérale de Washington a déclaré dimanche que l'enquête avait «établi» qu'un projectile d'une arme de l'assaillant ayant attaqué un gala où était présent Donald Trump dans la capitale américaine il y a une semaine avait touché un policier.

«Nous pouvons maintenant établir qu'une bille de plomb qui vient d'une cartouche de chevrotine du fusil à pompe Mossberg du suspect s'est incrusté dans les fibres du gilet pare-balles de l'agent du Secret Service», chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines, a affirmé Jeanine Pirro sur CNN.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les enquêteurs, montrant le moment de l'attaque, ne permettent pas d'identifier avec certitude un tir venant du suspect présumé quand il pointe son fusil de chasse vers un policier, laissant ouverte la question de savoir quelle arme avait touché ce dernier.

Images de vidéosurveillance bientôt rendues publiques

«C'est avec certitude sa balle» a insisté Jeanine Pirro en parlant de l'assaillant. «Il a tiré sur cet agent du Secret service. Il avait clairement l'intention de le tuer, et quiconque se trouverait sur son chemin, pour tuer le président des Etats-Unis», a-t-elle poursuivi.

Plusieurs coups de feu ont été tirés avant que Cole Allen, 31 ans, lourdement armé, soit maîtrisé et arrêté après avoir tenté de forcer un contrôle de sécurité à l'entrée de la salle où se tenait un gala annuel de la presse auquel assistait Donald Trump dans un hôtel de Washington le 25 avril.

Jeanine Pirro a indiqué que d'autres images de vidéosurveillance seraient rendues publiques ultérieurement. Cole Allen, placé en détention, a été inculpé pour tentative d'assassinat sur le président américain et deux autres infractions liées aux armes. Il encourt une peine de prison à perpétuité.