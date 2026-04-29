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Armé jusqu'aux dents
Le suspect s'est photographié juste avant l'attaque contre Trump

Un homme armé a tenté de tuer Donald Trump lors du gala de la presse à Washington samedi. Il s'était photographié avec ses armes avant l'attaque, déjouée par le Secret Service.
Publié: il y a 58 minutes
Cole Allen s'est photographié peu avant l'attaque lors d'un gala à Washington.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

En tenue de soirée mais armé jusqu'aux dents, le suspect qui a ouvert le feu lors du gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump s'est photographié juste avant de passer à l'acte, selon une image transmise mercredi par la justice.

Sur la photo, prise dans un miroir, Cole Allen, 31 ans, semble esquisser un demi-sourire alors qu'il s'immortalise avec son arsenal samedi soir dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel Hilton où se déroulait le dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison Blanche. Vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, il porte sur lui des étuis contenant un pistolet, un sac à munitions et un poignard, selon la description qu'en fait le parquet.

Geste «prémédité»

Le Californien a clairement «prémédité» son geste, selon le parquet, qui a transmis la photo dans un document expliquant pourquoi le suspect doit être maintenu en détention.

Photo: keystone-sda.ch

La photo a été prise à 20h03 locales, soit une demi-heure avant son irruption au point de contrôle donnant accès à l'immense salle de bal où le président des Etats-Unis avait commencé à dîner avec des centaines d'invités composant le gratin de la politique et des médias américains. Traversant en courant le point de contrôle, il a été stoppé par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités, avant d'avoir pu pénétrer dans la salle.

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«Le suspect a tenté de tuer le président des Etats-Unis Donald J. Trump», selon le parquet, qui estime que ses actes «étaient prémédités, violents et calculés pour donner la mort». «Il s'agit d'une attaque d'une malveillance insondable qui a mis en danger la vie de centaines de personnes dont le seul tort était d'assister à un événement annuel en l'honneur des médias en présence du président des Etats-Unis», ajoute le parquet.

Le suspect «était prêt à commettre un massacre à l'intérieur d'une salle où se trouvaient les plus hauts responsables du gouvernement des Etats-Unis», selon le document, qui dénonce «un acte de violence anti-démocratique». Le tireur présumé a tiré un seul coup de feu avant d'être pris pour cible à cinq reprises par un agent du Secret Service, selon le texte. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant. Donald Trump a précisé samedi soir qu'un agent avait essuyé un coup de feu mais avait été protégé par son gilet pare-balles.

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