La soirée aurait pu virer au drame: dans une nouvelle interview, le président américain Donald Trump décrit en détail comment il a vécu la tentative d'attentat du week-end. Il a aussi qualifié l'animatrice de «honte». Voici les principaux points de son passage.

«Je ne suis pas un violeur»

«Je ne suis pas un violeur»

Trump réagit au manifeste du tireur après les coups de feu à Washington

Janine Enderli

Ce qui devait être une soirée de gala dans la capitale américaine a été brusquement assombrie par la violence. Alors que le président américain Donald Trump, la Première dame, le vice-président et des milliers d'invités étaient réunis pour le traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche, un enseignant armé de 31 ans a forcé le périmètre de sécurité. Des coups de feu ont retenti, forçant l'évacuation immédiate du président.

Lors d'un entretien exclusif accordé à l'émission «60 Minutes» sur la chaîne CBS News, Donald Trump est revenu en détail sur cette soirée de choc. Voici les trois points essentiels à retenir de ses déclarations.

1 «Je ne suis pas un violeur»

Le tireur présumé, Cole Tomas Allen, venait à peine d'être arrêté qu'un manifeste lui appartenant a refait surface. Le document suggère que l'attaque visait explicitement Trump ou son administration. On y découvre une violente diatribe, vraisemblablement dirigée contre le président. L'animatrice Norah O'Donnell lit une partie du manifeste.

«Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître souiller mes mains par ses crimes», aurait écrit l'homme de 31 ans.

Trump a immédiatement réagi: «Eh bien, j'attendais que vous lisiez cela parce que je savais que vous alliez le faire – parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes des gens horribles. Des gens horribles. Oui, c'est ce qu'il a écrit. Je suis – je ne suis pas un violeur. Je n'ai violé personne.» En réponse, il réprimande directement O'Donnell et la traite de «honte». «Vous devriez avoir honte», déclare Trump, affirmant qu'il n'est pas un pédophile et qu'il est constamment associé à des faits qui n'ont rien à voir avec lui.

2 «Je n'étais pas inquiet»

Interrogé sur ce qu'il a ressenti au moment des tirs, Donald Trump a assuré n'avoir éprouvé aucune inquiétude. «Je n'ai pas eu peur. Je connais la vie. Nous vivons dans un monde fou. A ce moment précis, c’est devenu particulièrement flagrant», a déclaré Trump. Il comprend toutefois que les personnes présentes aient été choquées par ce qu'elles ont vécu. «On pouvait d'ailleurs le voir à l'expression du visage de Melania», décrit le président.

«Bon, je ne veux pas le dire, et les gens n'aiment pas non plus qu'on leur dise qu'ils ont eu peur. Mais bien sûr, je veux dire, qui ne l'aurait pas été dans une telle situation»?

3 «Attendez, laissez-moi voir»

Lors de l'évacuation, Donald Trump n'a pas facilité la tâche des agents du Secret Service chargés de l'exfiltrer de la salle. «Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais savoir ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à réaliser qu'il s'agissait peut-être d'un problème sérieux, d'un autre type de problème, un problème grave», décrit Trump. J'ai dit: 'Attendez une minute, attendez une minute. Laissez-moi voir. Attendez une minute'.»