Dimanche à Washington, un tireur aurait voulu cibler des membres de l'administration Trump lors d'un gala. L'homme, venu de Los Angeles, refuse de coopérer, selon Todd Blanche.

Le tireur du gala de Washington semblait viser de hauts responsables de l'administration Trump

Le tireur du gala de Washington semblait viser de hauts responsables de l'administration Trump

Coups de feu au gala

AFP Agence France-Presse

Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala avec la presse à Washington semblait viser de hauts responsables de l'administration Trump, a déclaré dimanche le ministre américain de la Justice par intérim.

Des informations «très préliminaires» font penser aux enquêteurs que l'homme «ciblait des membres de l'administration» du président Donald Trump, présent au gala, a déclaré Todd Blanche à la chaîne CBS News.

Le tireur «ne coopère pas activement» mais les enquêteurs pensent qu'il s'est rendu à Washington en train depuis Los Angeles en passant par Chicago, a précisé Todd Blanche, qui était également présent à ce dîner en compagnie de centaines d'autres personnes.