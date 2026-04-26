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Coups de feu au gala
Le tireur du gala de Washington semblait viser de hauts responsables de l'administration Trump

Dimanche à Washington, un tireur aurait voulu cibler des membres de l'administration Trump lors d'un gala. L'homme, venu de Los Angeles, refuse de coopérer, selon Todd Blanche.
Publié: il y a 6 minutes
Le tireur ne coopérerait pas activement avec les enquêteurs, selon Todd Blanche.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala avec la presse à Washington semblait viser de hauts responsables de l'administration Trump, a déclaré dimanche le ministre américain de la Justice par intérim.

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Des informations «très préliminaires» font penser aux enquêteurs que l'homme «ciblait des membres de l'administration» du président Donald Trump, présent au gala, a déclaré Todd Blanche à la chaîne CBS News.

Le tireur «ne coopère pas activement» mais les enquêteurs pensent qu'il s'est rendu à Washington en train depuis Los Angeles en passant par Chicago, a précisé Todd Blanche, qui était également présent à ce dîner en compagnie de centaines d'autres personnes.

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