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Avec un fusil à pompe
L'assaillant du gala de la presse à Washington également inculpé d'agression armée contre un agent fédéral

Le suspect de l'attaque d'un gala de presse à Washington, en présence de Donald Trump, fait face à une inculpation supplémentaire pour avoir tiré sur un agent fédéral. Ce chef s'ajoute à la tentative d'assassinat du président et à deux délits liés aux armes.
Publié: il y a 17 minutes
L'enquête a «établi» qu'une bille de plomb venant du fusil à pompe de Cole Allen s'est logée dans le gilet pare-balles d'un agent.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

L'auteur présumé de l'attaque contre un gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump est désormais visé par un chef d'accusation supplémentaire pour avoir tiré sur un agent fédéral américain, selon l'acte d'accusation révisé publié mardi. Ce quatrième chef d'accusation, agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle, s'ajoute à celui de tentative d'assassinat du président des Etats-Unis et à deux infractions liées aux armes. Il fait suite aux derniers développements de l'enquête.

L'enquête a «établi» qu'une bille de plomb venant d'une cartouche de chevrotine du fusil à pompe de Cole Allen, 31 ans, s'est logée dans le gilet pare-balles d'un agent du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines, selon la procureure fédérale de la capitale, Jeanine Pirro.

Plusieurs coups de feu ont été tirés avant que Cole Allen, 31 ans, lourdement armé, ne soit maîtrisé et arrêté. Il avait tenté de forcer un contrôle de sécurité à l'entrée de la salle où se tenait un gala annuel de la presse, auquel assistait Donald Trump dans un hôtel de Washington le 25 avril.

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