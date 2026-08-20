Des militaires américains à Fort Stewart, en Géorgie, se voient offrir quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI» s'ils prolongent leur engagement entre août et novembre 2026.

Des soldats auront quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI»

Des soldats auront quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI»

AFP Agence France-Presse

Quatre jours de permission spéciale pour jouer à «GTA VI», le jeu vidéo le plus attendu de l'année: cette prime insolite vient d'être proposée à des militaires américains en contrepartie d'une prolongation pour plusieurs années de leur engagement.

L'initiative, révélée par le site «Task and Purpose» spécialisé dans les affaires militaires et de défense, émane du commandant d'un bataillon du génie basé à Fort Stewart en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis.

Selon un mémo signé par l'officier, le lieutenant-colonel Ryan Hodgson, les soldats se réengageant entre le 1er août et le 14 novembre bénéficieront d'une «permission spéciale de quatre jours», calée sur la sortie de «GTA VI» le 19 novembre. L'offre implique de se réengager pour deux à six années supplémentaires et 20 soldats y ont souscrit jusqu'ici, a précisé un porte-parole militaire interrogé par la chaîne ABC.

Une sortie très attendue

La 3e division d'infanterie, une formation de 15'000 soldats dont fait partie le bataillon concerné, a été reconnue en 2025 comme celle ayant obtenu le plus de réengagements de toute l'armée américaine, selon le même porte-parole.

La sortie de «Grand Theft Auto VI» est attendue par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans pour la suite de «GTA V», deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie du jeu video. Un large aperçu du contenu de ce sixième opus doit être diffusé le 27 août sur Netflix.



