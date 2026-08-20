DE
FR

Le cataclysme du jeu vidéo
Des soldats auront quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI»

Des militaires américains à Fort Stewart, en Géorgie, se voient offrir quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI» s'ils prolongent leur engagement entre août et novembre 2026.
Publié: 13:54 heures
Des militaires américains à Fort Stewart, en Géorgie, se voient offrir quatre jours de congé pour jouer à «GTA VI»
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Quatre jours de permission spéciale pour jouer à «GTA VI», le jeu vidéo le plus attendu de l'année: cette prime insolite vient d'être proposée à des militaires américains en contrepartie d'une prolongation pour plusieurs années de leur engagement.

A lire aussi
La sortie du jeu vidéo «GTA VI» est repoussée au 26 mai 2026
Annonce de Rockstar Games
La sortie du jeu vidéo «GTA VI» est repoussée au 26 mai 2026
La sortie du jeu-vidéo «GTA VI» encore repoussée de plusieurs mois
Rockstar déçoit
La sortie du jeu-vidéo «GTA VI» encore repoussée de plusieurs mois

L'initiative, révélée par le site «Task and Purpose» spécialisé dans les affaires militaires et de défense, émane du commandant d'un bataillon du génie basé à Fort Stewart en Géorgie, dans le sud des Etats-Unis.

Selon un mémo signé par l'officier, le lieutenant-colonel Ryan Hodgson, les soldats se réengageant entre le 1er août et le 14 novembre bénéficieront d'une «permission spéciale de quatre jours», calée sur la sortie de «GTA VI» le 19 novembre. L'offre implique de se réengager pour deux à six années supplémentaires et 20 soldats y ont souscrit jusqu'ici, a précisé un porte-parole militaire interrogé par la chaîne ABC.

Une sortie très attendue

La 3e division d'infanterie, une formation de 15'000 soldats dont fait partie le bataillon concerné, a été reconnue en 2025 comme celle ayant obtenu le plus de réengagements de toute l'armée américaine, selon le même porte-parole. 

La sortie de «Grand Theft Auto VI» est attendue par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans pour la suite de «GTA V», deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie du jeu video. Un large aperçu du contenu de ce sixième opus doit être diffusé le 27 août sur Netflix.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus